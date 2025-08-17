Apple Watchは今買ってOK。次出るSeries 11は性能あんま変わらんらしい
待つよりも、「買い」。
そんなジャッジもアリなのかも……なんて思わせてくれる、ちょっと悩ましい噂。
MacRumorsによるとApple（アップル）が誤って公開したチップ情報によれば、Apple Watch Series 11に搭載予定のS11チップは、Series 9やSeries 10と同じT8310アーキテクチャが採用されるとのこと。
はい、ちょっと難しいので噛み砕きます。
ざっくり言えば、Apple Watch Series 11のチップは、Series 9時代と同じ設計図を元に作られているって感じ。
基本構造が同じなので、性能変わらん可能性が高いというわけですね。まぁ、パッケージが変わってリニューアル！とかコンビニ弁当でよくあるアレと同じです。
新世代独自の機能が追加される可能性もありますが、Apple Watch Series 11で大幅にデザインやサイズが変更されるという噂も聞こえていないので、大きな変更点のないマイナーアップデートになりそうな気がしますねー。
性能変わらんならApple Watch Series 10でよくない？
はい、この見出しが最も伝えたいことなのですが、だったら現行のSeries 10で良くないですか？
関税の影響での値上がりに震えなくていいですし、なんならAmazonなどではたまにセールで安くポチれたりもします。画面サイズもSeries 10から大きくなったので、見やすさだって担保されています。
