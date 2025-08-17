◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 横浜 5―0 津田学園（2025年8月17日 甲子園）

春夏連覇を狙う横浜（神奈川）が2回戦不戦勝の津田学園（三重）を破り、夏は2008年以来17年ぶりに8強入り。夏の甲子園通算40勝目を挙げた。

注目の最速152キロ右腕・織田翔希（2年）が106球を投げ、5安打2四球5奪三振無失点で今大会2度目の完封勝利をマークした。6回まで1安打1四球と安定したピッチングを繰り広げ、3安打を浴びた7回1死満塁は遊ゴロ併殺で切り抜けた。織田は1回戦で敦賀気比（福井）を完封し、綾羽（滋賀）との2回戦でも5回2/3を無失点に抑えていた。

打線は0―0で迎えた3回、先頭の9番・織田が右前打で出塁。犠打で送った1死二塁から2番・為永皓（3年）の左前打を相手が後逸し、織田に続き為永も一気に生還して2点を先制した。

6回には、2回戦で頭部死球を受けた主将の3番・阿部葉太（3年）が中前打で出て二盗に成功。2死三塁から5番・小野舜友（2年）の中前適時打で3点目を挙げた。8回には1死二塁から阿部葉がこの日3本目の安打となる右前適時打、4番・奥村頼人（3年）も右前適時打で続き、2点を追加した。