「ドジャース６−０パドレス」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースがパドレスとの首位攻防直接対決に連勝。再び単独首位に立った。大谷翔平投手は２打数１安打２四球、２得点で大きく貢献した。

初回、冷静に四球を選んでチャンスメークした大谷。その後、テオスカーの犠飛、コンフォルトの２点タイムリーで一挙３点を先制した。第２打席でも四球を選び、敵失で生還して貴重な追加点をたたき出した。

四回の第３打席ではアウトローの変化球にきっちりと対応。中前にクリーンヒットを放った。六回にはパドレス・松井裕樹投手との日本人対決となったが、変化球にタイミングを外されて一邪飛に倒れた。

チームは初回の守備で先頭から３連続安打を浴びながらも、正捕手のスミスが相次いで二盗を阻止するなどきっちりとしたディフェンスが光った。五回にはＴ・ヘルナンデス外野手がバックスクリーン右へ５年連続７度目の２０号到達となるソロをたたきこんだ。

先発のスネルは６回を５安打無失点と快投。故障から復帰した大物左腕が負けられない一戦で価値ある快投だ。一方のパドレスは四球、盗塁死、失策と完全に自滅してしまった。

これでパドレスに１ゲーム差をつけて単独首位の座を奪回したドジャース。激しい地区優勝争いを制するためにも、一気にスイープしたところだ。

グラウンドインタビューでコンフォルトは「明日も勝ってスイープしたい」と力を込め、タイムリーは「最後はナックルカーブだったと思うがうまく打つことができた」と納得の表情だった。