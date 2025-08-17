

アナウンサーも実践している「説明を始めるときのルーティン」とは？（写真：Fast&Slow／PIXTA）

あなたは、自分の「説明力」に自信がありますか？

ビジネスにおける連絡手段がメールやチャットなど、「テキストコミュニケーション」が主流となった昨今。しかし、上司への報連相や顧客へのプレゼンテーションなど、ここ一番の場面では、やはり対面での「説明力」が求められます。

このほど『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』を上梓した、スピーチコンサルタントの阿部恵さんに、ビジネスパーソンに必須の「説明力」を向上させるためのテクニックを教えていただきました（全3回の2回目）。

説明上手が実践していることとは？

会議やプレゼンの冒頭は、主催する側・説明する側だけでなく、聞く側にとっても緊張する瞬間です。ここで何の前置きもなくいきなり説明が始まると、聞き手は話についていけず、ドキドキしてしまうかもしれません。

説明下手はお客様への説明やプレゼンで、唐突に話し始めます。それでは「言いたいことだけを言う人」「一方的で自分勝手な人」と思われてしまうかもしれません。

説明に入る前は、説明をする人とそれを聞く相手の双方で「さぁ、これから始めましょう」という【場のセット】が必要です。「今日の会議の議題は何だっけ？」「前回の打ち合わせは◯◯についてだったな」と、相手にも心の準備をしてもらう時間です。

自分がどんなにしっかり準備していても、相手の聞く準備が整っていなければ、残念ながら聞いてはもらえません。相手に聞いてもらうための「場のセット」に役立つのが「挨拶」です。

説明上手は、冒頭でまず明るい挨拶をして「場」の空気をつかみます。挨拶によって相手を惹ひきつけ、自分の説明を聞いてもらえる状態にする。

一種のウォーミングアップのようなものですね。またこれは、相手を惹きつけると同時に、自分にとっても気持ちを整える安心材料にもなります。

相手の心に近づく「挨拶」のすごい力

私が新人アナウンサーだった頃。ニュース原稿を読むことに慣れていなかった私は、ニュースの時間になると、いきなり原稿を読み始めていました。放送が始まると同時に「今日未明、愛知県稲沢市の国道155号で……」と始めていたのです。

ところが、あとで録画したVTRを見て気づきました。

唐突にニュースが始まると、どこか機械的で冷たい印象に映るだけでなく、ニュースの冒頭の内容も頭に入ってこない。「これはどうにか改善しなければ」と、思いました。

そこで、先輩アナウンサーが読むニュースを研究。すると、何人かの先輩は、冒頭でひと言挨拶を言ってからニュースを読んでいたのです。そのひと言があることで、視聴者は「これからニュースだ」と、聞く心構えが整うように思いました。

それ以降、私もお昼のニュースなら「こんにちは」、夕方なら「こんばんは」と挨拶を入れてから、少し間をおき、その後「今日未明、愛知県稲沢市の〜」と、続けるようにしました。このひと呼吸があるだけで、場が整う気がしたのです。



挨拶には話すための「場」を整える効果がある（イラスト＝村林タカノブ）

そもそも挨拶とは、禅から生まれた「一挨一拶（いちあいいっさつ）」が語源とされています。

「心を開く」「心に近づく」という意味があり、自分の心を開くことで相手の心に近づく、つまり、挨拶によって互いの信頼関係が構築されるという意味です。

おすすめは、自分流の挨拶をパターン化してしまうことです。

私のニュースが「こんにちは」から始めたように、説明やプレゼンでも冒頭の挨拶を自分流にパターン化すると、緊張する場面でもすっと言葉が出てくるようになります。

説明する側、聞く側の双方にとって、始まりのルーティンが定型化され、自然と場が整うようになるのです。

「全員の認識が違う」ときの解決法

久しぶりの打ち合わせで「あれ？ 前回どこまで決まったっけ……？」と、忘れてしまうこと、よくありますよね。

説明下手な人は、進行していた情報をそのまま相手に伝えようとしがちです。しかし、相手は必ずしも自分と同じ認識を持っているわけではありません。いきなり本題に入ってしまうと、相手は混乱し、話についていけなくなる可能性があります。

よくあるコミュニケーションミスは、こうした「前回はここまで」という認識がズレていることが原因であることが多いのです。まずは、自分と相手の前提認識を揃えてから説明をスタートしないと、スムーズなコミュニケーションは難しくなります。

そこで、認識を揃えるために大切な、基本の3ステップを紹介しましょう。

ステップ1：「前回の話はここまででした」とリマインド（前提の共有）

ステップ2：「今回は◯◯からスタートします」と宣言（スタート地点の共有）

ステップ3：あなたの説明（本論）

まずは、「前回の話はここまで」という復習をして、相手と自分の認識にズレがないかを確認します。相手との前提を共有できたら、「それでは今日は◯◯から始めましょう」と、説明のスタート地点を確認します。

この1と2のステップを踏んでから、本論の説明を始めると、相手との認識のズレを最小限に抑えることができ、スムーズな会話を進めることができます。

例えば、新商品のイベントに関する会議であれば、次のように話を始めます。

ステップ1▶前提の共有

「前回の会議では、新商品発表イベントの概要と予算について決定しました。イベント予算は1000万円で、開催日は3カ月後の9月15日です」

ステップ2▶スタート地点の共有

「今日の会議では、この予算と日程の中で、具体的なイベント内容の詳細と各部署の役割分担について話し合いたいと思います」

ステップ3▶本論

「まず、最優先で取り組むべき項目について、私のほうでいくつかまとめてみましたので、順に説明していきます」

このように話を進めることで、参加者全員が同じ出発点から議論を始めることができ、混乱や誤解を防ぐことができます。

説明上手になるには、相手の立場に立って考えることが大切です。

相手が忘れているかもしれない内容、知らないかもしれない情報を適切に再確認することで、お互いの認識をすり合わせながら、スムーズに説明できるようになります。

「で、何が言いたいの？」と聞かれる理由

ひと通り説明した後で、「う〜ん、よくわからなかったんだけど、結局、何が言いたかったの？」と言われたら……？ かなり落ち込みますよね。もしこのようなことが起きたら、詳細説明が長すぎた可能性を疑ってください。次に、概要をコンパクトにまとめて伝え直してみましょう。

おすすめは「SDS法」です。SDS法とはSummary（概要）→ Details（詳細）→ Summary（まとめ）の順で構成する説明の型。最初に概要を伝え、次に詳細な描写をし、最後にもう一度全体のまとめをします。

最初に話の要点を伝えるので、もう「何が言いたいの？」と言われることはありません。

実は、あなたが普段見ているテレビのニュースも、このSDS法が使われています。

まず「リード」と呼ばれるニュースの冒頭で概要を伝え、次に詳細な描写をし、最後にまとめます。例として、大谷翔平選手のニュース原稿を実際に見てみましょう。

S（概要）：大谷翔平選手が大リーグ史上初の「51本塁打−51盗塁」を達成しました。





D（詳細）：19日のマーリンズ戦で、大谷選手は1回に50盗塁目、2回に51盗塁を記録。その後、6回に49号、7回に50号、9回に51号のホームランを放ち、「51−51」という記録を達成しました。

S（まとめ）：大谷翔平選手の「51−51」達成は、メジャーリーグ122年の歴史で初めての快挙となり、野球界に新たな歴史を刻みました。

概要、詳細の後にまとめを繰り返すことで、内容がしっかり頭に入るだけでなく、大谷選手の記録がいかに素晴らしいものか、印象に残りますよね。

一方、説明下手な人は「何が言いたいの？」と聞かれるほど冗長に説明をします。

Before：昨夜、友達と飲みに行ったんですが、最近彼、転職したらしいんです。しかも、その転職先がすごくいい会社みたいで、給料が上がり、休みも増えたって言っていました。それを聞いて、私も転職しようかなと思っているんですよね。

なんだか雑談のようですね。これでは「何が言いたいの？」と言われそうです。それでは、これをSDS法に当てはめてみましょう。

After：

S（概要）私、転職しようと考えています。

D（詳細）最近転職した友人と、昨日話をしたのですが、友人が転職した先では給料が上がり、休みも増えたそうです。それを聞いて、私も転職したいと思いました。

S（まとめ）よりよい条件の会社が見つかったら、転職しようと思っています。



SDS法を使ってわかりやすく伝えてみよう（イラスト＝村林タカノブ）

順番を変えるだけでわかりやすくなる

内容は同じなのに順番を変えただけで、言いたいことがわかりやすくなりました。

SDS法の特徴は、同じ内容を3回繰り返すため、相手の印象に残りやすいという点にあります。また、こうした特徴から、就職面接での自己PRにも適しています。

「言いたいことは何？」をなくすには、概要から伝えるSDS法を試してみましょう。

（阿部 恵 ： スピーチコンサルタント、元TBS系列中部日本放送アナウンサー、元国会議員政策担当秘書）