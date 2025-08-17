ほしのあき、ピラティスウェア姿で美くびれ披露「スタイル良すぎ」「努力の賜物」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】タレントのほしのあきが17日、自身のInstagramを更新。ピラティスウェア姿を披露した。
【写真】ほしのあき、美ウエスト際立つウェア姿
「下半身を使う動きを沢山したから、脚がガクガク 帰る時、階段降りるのが辛かった〜」とピラティスの感想を綴り、ウェア姿を投稿したほしの。花柄のタイトなウェアからは、ほっそりとしたくびれや美しいボディラインを披露していた。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「めっちゃ可愛い」「努力の賜物」「憧れの体型」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
