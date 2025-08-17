NBAライバルウィークが4度目の開催…昨季ファイナルの再戦など注目の11試合が決定

8月15日（現地時間14日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの日程を発表した。全30チームは82試合の公式戦のうち、80試合の日程が決定。残り2試合は「エミレーツNBAカップ2025」のグループプレー終了後に発表されることとなる。

10月22日にスタートする開幕週やNBAカップのグループプレー、12月26日のクリスマスゲームでは注目カードが組まれている。そして、2022－23シーズンから導入された「NBAライバルウィーク」は4度目の開催となる。今シーズンは2026年1月21日から25日までの5日間で計11カードが全米中継。4度目の開催となる「NBAライバルウィーク」の日程と対戦カードは下記のとおり。





※日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム◆■NBAライバルウィーク2026の対戦カード一覧

＜1月21日＞



サンアントニオ・スパーズ×ヒューストン・ロケッツ



ロサンゼルス・レイカーズ×デンバー・ナゲッツ

＜1月22日＞



クリーブランド・キャバリアーズ×シャーロット・ホーネッツ



オクラホマシティ・サンダー×ミルウォーキー・バックス

＜1月23日＞



ゴールデンステイト・ウォリアーズ×ダラス・マーベリックス



ロサンゼルス・レイカーズ×ロサンゼルス・クリッパーズ

＜1月24日＞



ヒューストン・ロケッツ×デトロイト・ピストンズ



インディアナ・ペイサーズ×オクラホマシティ・サンダー

＜1月25日＞



ニューヨーク・ニックス×フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



ゴールデンステイト・ウォリアーズ×ミネソタ・ティンバーウルブズ



ロサンゼルス・レイカーズ×ダラス・マーベリックス

今シーズンは、テキサス州を本拠地に置くスパーズ対ロケッツ戦を皮切りに、プレーオフで対戦してきたレイカーズ対ナゲッツ、サンダーとバックスによる昨年のNBAカップ決勝の再戦が組まれている。

さらに、ステフィン・カリー率いるウォリアーズとクレイ・トンプソンが所属するマブスによる“スプラッシュ・ブラザーズ対決”、レイカーズとクリッパーズの“LA対決”、昨シーズンのファイナル再戦ペイサーズ対サンダー、ルカ・ドンチッチが古巣と激突するレイカーズ対マブスなど、注目のカードが並んでいる。

開幕から約3カ月後のため、まだまだ先のことではあるものの、年明けのライバルウィークも気になるところだ。

【動画】サンダーとペイサーズが激突した昨季ファイナルのトッププレー集！





