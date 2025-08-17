NBAライバルウィークが4度目の開催…昨季ファイナルの再戦など注目の11試合が決定

　8月15日（現地時間14日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの日程を発表した。全30チームは82試合の公式戦のうち、80試合の日程が決定。残り2試合は「エミレーツNBAカップ2025」のグループプレー終了後に発表されることとなる。


　10月22日にスタートする開幕週やNBAカップのグループプレー、12月26日のクリスマスゲームでは注目カードが組まれている。そして、2022－23シーズンから導入された「NBAライバルウィーク」は4度目の開催となる。今シーズンは2026年1月21日から25日までの5日間で計11カードが全米中継。4度目の開催となる「NBAライバルウィーク」の日程と対戦カードは下記のとおり。

※日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム


◆■NBAライバルウィーク2026の対戦カード一覧

＜1月21日＞

サンアントニオ・スパーズ×ヒューストン・ロケッツ

ロサンゼルス・レイカーズ×デンバー・ナゲッツ


＜1月22日＞

クリーブランド・キャバリアーズ×シャーロット・ホーネッツ

オクラホマシティ・サンダー×ミルウォーキー・バックス


＜1月23日＞

ゴールデンステイト・ウォリアーズ×ダラス・マーベリックス

ロサンゼルス・レイカーズ×ロサンゼルス・クリッパーズ


＜1月24日＞

ヒューストン・ロケッツ×デトロイト・ピストンズ

インディアナ・ペイサーズ×オクラホマシティ・サンダー


＜1月25日＞

ニューヨーク・ニックス×フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

ゴールデンステイト・ウォリアーズ×ミネソタ・ティンバーウルブズ

ロサンゼルス・レイカーズ×ダラス・マーベリックス


　今シーズンは、テキサス州を本拠地に置くスパーズ対ロケッツ戦を皮切りに、プレーオフで対戦してきたレイカーズ対ナゲッツ、サンダーとバックスによる昨年のNBAカップ決勝の再戦が組まれている。


　さらに、ステフィン・カリー率いるウォリアーズとクレイ・トンプソンが所属するマブスによる“スプラッシュ・ブラザーズ対決”、レイカーズとクリッパーズの“LA対決”、昨シーズンのファイナル再戦ペイサーズ対サンダー、ルカ・ドンチッチが古巣と激突するレイカーズ対マブスなど、注目のカードが並んでいる。


　開幕から約3カ月後のため、まだまだ先のことではあるものの、年明けのライバルウィークも気になるところだ。



