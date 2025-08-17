ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、やさしいタッチのアートに癒やされる「クラシック・プー」デザイン「掛け布団カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」掛け布団カバー「クラシック・プー」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格：【シングル】7,590円（税込）、【セミダブル】8,490円（税込）、【ダブル】9,490円（税込）

サイズ：【シングル】約150×210cm、【セミダブル】約170×210cm、【ダブル】約190×210cm

仕様：ずれ防止ひも付き（シングル：6箇所、シングル以外：8箇所）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインの掛け布団カバー。

野の花と「クラシック・プー」の総柄がやさしい雰囲気で、肌側はくすみピンクがベースになっています！

「クラシック・プー」と「ピグレット」の仲良しでほんわかとしたアートはリラックスタイムにぴったり☆

手書き風タッチになっているのもポイントです。

また、「クラシック・プー」と「ピグレット」は仲良く背中を合わせてお昼寝をしたり、お花を摘んだり、どのポーズも愛らしさ満点。

綿100%素材を使用しているので、季節問わず、おやすみタイムを心地よく過ごせます。

綿素材の気持良さと「クラシック・プー」や野の花にうっとりとしてしまう掛け布団カバー。

やさしいタッチのアートに癒やされる、ディズニーデザイン「掛け布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

