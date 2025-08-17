¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛReoNa¡¢FC¸ÂÄê¥Ä¥¢ー¡Ø¤Õ¤¢¤ó¤×¤é¤°¤É2025¡Ù½ª±é¡ª3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEART¡Ù¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö³©¡Ê¤¢¤¯¤¿¡Ë¡×¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª
¢£ReoNa¸ø¼°SNS¤Ç¥¢¥Õ¥¿ー¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¡ª¡Ö³©¡Ê¤¢¤¯¤¿¡Ë¡×¤Î°ìÉô¤ò½é¸ø³«
ReoNa¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡Ö¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö¡×²ñ°÷¸ÂÄê¥Ä¥¢ー¡Ø¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö presents ReoNa Acoustic Concert Tour ¡È¤Õ¤¢¤ó¤×¤é¤°¤É2025¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢°¦ÃÎ COMTEC PORTBASE¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï10·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEART¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö³©¡Ê¤¢¤¯¤¿¡Ë¡×¤¬½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËReoNa¸ø¼°SNS¤Ç¥¢¥Õ¥¿ー¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö³©¡Ê¤¢¤¯¤¿¡Ë¡×¤Î°ìÉô¤ò½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎËë³«¤±¤Ï¡ÖGG -Naked-¡×¤«¤é³«Ëë¡£¥°¥é¥ó¥¸¤Î·ã¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥«¥Ðー¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Õ¤¢¤ó¤×¤é¤°¤É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¨¥É¡¦¥·ー¥é¥ó¤Î¡ÖThe A Team¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡×¡Ö¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë´ÑµÒ¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖRunaway¡×¡Ö3341¤è¡×¡Ö°ìÈÖÀ±¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ð¥éー¥É¤ò²Î¤¤¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬²»³Ú¤È¤·¤ÆµÒÀÊ¤ËÆÏ¤¯¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×
ÉáÃÊ¤ÎMC¤è¤ê¤â¾¯¤·¤À¤±¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ëReoNa¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î¡È¤ª²Î¡É¡ÖSWEET HURT¡×¤ÇÀ®Ä¹¤È¿ÊÊâ¤ò¸«¤»¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ï¥Ï¥ì¥ë¥ä¡×¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ñー¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï4²ó¤È¤âÌµ»ö¤ËÀ²¤ì¡£±«¤Î¶Ê¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Öº£ÆüÀ²¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡¡»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¤¨¡Ä¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¥Ðー¤È¤·¤Æ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥æ¥Ë¥³ー¥ó RE:0096¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖInto the Sky¡×¤ò²Î¤¤ÆÏ¤±¤ë¡¢ÁÔÂç¤Ê¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿·¶Ê¡ÖEnd of Days¡×¤âÈäÏª¡£¤³¤³¤À¤±¤Ï¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òËº¤ì¤Æ¡¢¶Á¤ÅÏ¤ë¥³ー¥é¥¹¤È¸÷¤Î¶¦±é¤ËÌÜ¤â¿´¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖStarduster¡×¡£¡ÖEnd of Days¡×½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ReoNa¤¬¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¶Ê¡£
¥é¥¤¥Ö¤âºÇ½ªÈ×¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡Ö³©¡Ê¤¢¤¯¤¿¡Ë¡×¤¬µÒÀÊ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£10·î8ÆüÈ¯Çä¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEART¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¡¿Í´Ö¤â²Ö¤â¡¡ËÍ¤â¡¡À±¤â³©¡×¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤òÐíâ×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀäË¾¤ÎÈ´¤±Æ»¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¶¦¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤³¤Î²Î¾§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¶Ê¤Ï¡Ö¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö¡×¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ê¡×¡£¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤â´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥°¥ëー¥ô¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¥Ä¥¢ー¤Ï½ªËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ReoNa½é¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥¢¥Ë¥½¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRe:unite(¥ê¡§¥æ¥Ê¥¤¥È)¡Ù¤â8·î22Æü¤È³«ºÅ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»î¤ß¤âReoNa¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª²Î¤¬¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¤É¤¦¶Á¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¤Î¤«¤Î²ÄÇ½À¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È7¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÆâÊñ¤·¤¿ReoNa¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Ï´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
TEXT BY ²ÃÅì³Ù»Ë
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.08 ON SALE
3rd ALBUM¡ØHEART¡Ù
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART¡É¡Ù
11/21¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û
11/24¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥Ëー¥Á¥§ºæ Âç¥Ûー¥ë
12/05¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
12/20¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ûー¥ë
12/22¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
12/27¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/