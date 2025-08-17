¡Ú Number_i¡¦´ßÍ¥ÂÀ ¡Û¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¡õ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤È£³¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÌ¤³ÎÇ§¥ª¥Õ¥·¥çÅê²¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¼Ì¿¿ÂçÎÌÅê²¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
Number_i¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Digital Single¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
´ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§¥ª¥Õ¥·¥çÅê²¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¼ý¤á¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´ß¤µ¤ó¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀÖ¤¤ÊÉ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥«¥á¥é¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡¢3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¾å¤ò¸«¾å¤²¤ë¥«¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Á³Ë¤«¤ÊÁð¸¶¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ß¤¯¤óÂç¹¥¤¤À¤è¡Á¡Á²Ä°¦¤¤POST¤Ð¤«¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´ß¤¯¤ó¤Æ²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤Î´ß¤¯¤ó ÂçÍ¥¾¡¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤É¤ì¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
