もっと早く知りたかった！（涙）【セリア】110円で買える♡「激かわサンリオポーチ」

キティやクロミなど、人気キャラクターのアイテムが【セリア】から続々と登場！ 今回は、デイリーに使いやすいスリムなフラットポーチに注目しました。キャラクターたちの可愛さはもちろん、印象的な色使いでデザイン性も持ち合わせたポーチです。気負わず使えるプライスだから、お気に入りのアイテムは複数買いもアリかも！

レトロなデザインに注目！

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

どこか懐かしさを感じさせるキティデザインのビニールポーチ。ポップな絵柄ながら、赤と黒の印象的な色使いでバッグの中でもパッと見つけやすそうです。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「ほぼ真四角の少し大きめなミニポーチ」とのことで、コスメやイヤホンの収納にぴったりかも。

ほんのりダークな雰囲気を感じさせるクロミデザイン

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

クロミらしいほんのりダークな雰囲気を感じさせるデザインのフラットポーチ。淡いパープルがアクセントになり、可愛らしさもしっかり漂います。表情豊かなクロミがデザインされており、見ているだけで楽しめそう。横型シルエットのポーチなので、ペンケースに最適。バッグの中でかさばりにくく、持ち運びやすいのが魅力的。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M