◇UFC319 ●朝倉海ーティム・エリオット○（2025年8月16日）

世界最高峰の格闘技団体「UFC319」が16日（日本時間17日）に米国・シカゴのユナイテッド・センターで開催。元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JAPAN TOP TEAM）が、UFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦し、2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。

兄・未来がセコンドから見守ったものの、UFC初勝利は遠かった。

海の8カ月ぶりの再起戦のために、未来も会場に駆けつけた。試合前には「UFC319」を配信したU―NEXTの格闘技X（旧ツイッター）アカウントで「弟の試合が1時間半後に始まるので、応援をよろしくお願いします」とメッセージを送っていた。

入場ではRIZINのリングアナでもお馴染みのレニーハートさんのリングコールにも後押しされてUFC2戦目のオクタゴンに向かった海。オクタゴンの入る前には、未来とのしっかりと抱擁する場面もあった。

試合では2戦連続で悪夢が待っていた。

1R開始からオクタゴンの中央を制して、上手くプレッシャーをかけながら強烈なパンチを当てる場面も多かった。残り1分を切ったところで、キックを掴まれてテイクダウンを許した。

しかし2Rに悪夢が待っていた。2R途中まで上手く戦っていたが、残り1分20秒からカウンターでテイクダウンを許して、その後にギロチンチョークを極められてタップアウトした。試合後にはぼう然の表情を見せる場面もあった。