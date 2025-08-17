AIRDO（エア・ドゥ）とホテルメトロポリタン 川崎は、「AIRDO北海道産直マーケット」を8月23日・24日に開催する。

JR川崎駅中央南改札内では、とうもろこし3種（雪の妖精・ゴールドラッシュ・スペリオルコーングラビス）、アスパラガス、ブロッコリーを空輸直送で販売。熟成じゃがいもセット、行者にんにくジンギスカン、ほたてスープ、ベア・ドゥぬいぐるみなども揃える。開催時間は23日が午前11時から午後7時まで、24日が午前11時から午後5時まで。

直営レストラン「Terrace and Table」では、糖度約16度の幻のとうもろこし「雪の妖精」をゆでて提供する。空輸した鮮度を生かし、23日と24日のランチとディナーで用意する。提供時間はランチ午前11時から午後3時10分まで、ディナー午後5時から午後9時半まで（最終入店午後7時半）。料金は大人ランチ5,300円、ディナー6,900円、小人ランチ2,600円、ディナー3,400円、幼児ランチ1,300円、ディナー1,700円。いずれも税・サービス料込み。