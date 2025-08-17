◇セ・リーグ DeNA―中日（2025年8月17日 バンテリンD）

DeNAに新加入した藤浪晋太郎投手（31）が17日、中日戦（バンテリンドーム）で移籍後初登板初先発した。レギュラーシーズンでは22年9月23日広島戦以来、1059日ぶりのマウンドに立った。

スターティングメンバーが発表され、中日打線は左打者を9人並べた。“藤浪対策”とみられる。

先頭の岡林への初球は152キロの直球。154キロ、156キロと速球を投げ込み、最後はスプリットで投ゴロに打ち取った。

16日にはマウンドの傾斜などを入念に確認。移籍後初登板に向け、「自分のやることは変わらないので、とにかく自分のやるべきことに集中してマウンドに上がれればいいなと思います」と意気込みを語っていた。

DeNA加入後はイースタン・リーグで実戦調整。初登板だった7月26日のロッテ戦は1回を、わずか5球で3者凡退。同31日の同西武戦では、3回を無安打無失点2四球と好投。しかし、8月6日の巨人戦では7四死球など乱れて3回1/3で5失点だった。同11日のヤクルト戦から1軍に同行していた。

＜中日スタメン＞

（1）中堅・岡林

（2）二塁・樋口

（3）右翼・上林

（4）一塁・ボスラー

（5）三塁・板山

（6）左翼・駿太

（7）捕手・宇佐見

（8）投手・松葉

（9）遊撃・土田