米総合格闘技イベント「ＵＦＣ３１９」（１６日＝日本時間１７日、イリノイ州シカゴ）で、元ＲＩＺＩＮバンタム級王者の朝倉海（３１）が、ティム・エリオット（３８＝米国）にタップアウト負け。ＵＦＣ２連敗で崖っぷちに追い込まれた。

昨年１２月にネバタ州ラスベガスで行われた「ＵＦＣ３１０」で同団体デビューを果たした海だが、ＵＦＣフライ級王者アレシャンドレ・パントージャ（ブラジル）に敗北。再起戦となった今回、１ラウンド（Ｒ）は左右スイッチしながら変則的に構えるエリオットに対し、海は鋭いパンチを顔面とボディーにヒットさせる。ラウンド終盤には左ハイキックをつかまれてテークダウンされたがディフェンスしてチャンスを作らせなかった。

２Ｒも組み付きたいエリオットと距離を取りながらパンチをヒットさせた。だが残り２分を切ったところでタックルでテークダウンを許す。

海は両脚で相手の腰を挟んでクローズドガードを作り守ろうとしたが、立ち上がろうとしたところで首を取られてギロチンチョークで捕獲される。脱出を試みるもそのままマウントに移行されて絞めあげられ、無念のタップを余儀なくされた。

試合後、海はガックリ肩を落とす。エリオットの「元ＲＩＺＩＮ王者に勝てたのはうれしい。俺の頭を殴ることでフィニッシュを狙うのは難しい。俺は戦うことを楽しんでいる」との喜びの言葉を背中にケージを出るのだった。