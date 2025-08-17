◆米大リーグ ドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区の首位攻防戦第２ラウンドは、初戦を落として同率首位に追いつかれたパドレスが完封負けで連敗。今月１２日（日本時間１３日）に首位ドジャースに並ぶと、１３日（同１４日）には４月以来の単独首位に立ったが、わずか４日で２位陥落となった。

初回から“ミス”連発で２回までに大量リードを許す苦しい展開となった。まずは初回の攻撃。３安打しながら２度の二盗失敗など“拙攻”で無得点。２１〜２３年はパドレス所属で２３年に自身２度目のサイ・ヤング賞に輝いたド軍先発スネルに対し、１番・タティスが右前打を放って二盗を試みたが、捕手・スミスに刺された。２番・アラエスは右翼線二塁打。マチャドの三塁内野安打で１死一、二塁となり、２死からボガーツの打席でダブルスチールを敢行するも一塁走者だったマチャドが二塁でタッチアウトとなった。

その裏、パ軍先発のシースは１番・大谷から３者連続四球を与えて無死満塁とされる。１死からＴ・ヘルナンデスの右犠飛で先制を許すと、パヘスに四球で再び満塁となり、コンフォートに右前へ２点適時打を浴びた。

２回。攻撃では先頭・ボガーツが中前打で出塁したが、またしても盗塁失敗。すると、今度はシースが１死から大谷に四球、２死からスミスに四球。２回までに早くも６四球の大荒れで一、二塁のピンチを背負うと、３番・フリーマンの打球は右中間へ。右翼・タティス、中堅・メリルが互いに譲り合うような形となり、最後はメリルが捕球を試みるもグラブに当てながら落球し（記録は失策）、２人の走者が一気に生還。昨季ノーヒットノーランを達成している好投手同士の投げ合いは序盤で勝負が決した。

前日１５日（同１６日）のカード初戦でパドレスは２―３で逆転負けを喫し、連勝が５でストップ。それまで１７戦で１４勝３敗だった勢いを止められた。昨季ドジャースには地区シリーズで敗れたが、レギュラーシーズンでは８勝５敗と勝ち越した。しかし、今季はこれで２勝７敗と大きく負け越している。１７日（同１８日）の第３戦には１６日に３９歳の誕生日を迎えたダルビッシュが先発予定。右腕にスイープ阻止を託す。