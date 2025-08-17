¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êº§¤òÀ¸Êó¹ð¡Ö»ö¼Âº§¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¡ÖËèÆü¡È²Ä°¦¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¤¬17Æü¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏÆ±¤¸ºÐ¤Î°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤»þ¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤Î¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤âÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¤Î¹¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¿¤«¤Þ¤Ä¡Ë
¡¡¤¿¤«¤Þ¤Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»ý¤ÁÌ£¡£1993Ç¯¡¢ºÙÀîÏ¢Î©Æâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¡¦À¯¼£²þ³×¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿¤½¤ÎÇ¯¤ËÃÂÀ¸¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÎÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¤ª¾îÍÍ¶µ°é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£½¬¤¤¤´¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µÙ¤ß¤Ï½µ°ì²ó¡£¿ÀÆàÀî¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¡Ö¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡¡×¤ËÆþ³Ø¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Á¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¤³¤É¤âµ¼Ô¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë60ËÜ¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò¤µ¤ó¤Î´Ä¶³Ø¹»¤Ë»²²Ã¡£ÉÙ»Î»³¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥´¥ß¤Î»³¤Ë¶Ã¤¡¢À¯¼£¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂ¸ºß¡£ÂÀÅÄ¸÷¤Î¡Ö·ûË¡9¾ò¤òÀ¤³¦°ä»º¤Ë¡×¤òÆÉ¤ß¡¢·Ý¿Í¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ÎÀ¨¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¾îÍÍ¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤òÉð´ï¤Ë¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¸å¡¢NHK¤ËÆþ¶É¤¹¤ë¤â¡¢·ó¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2Ç¯¤ÇÂà¶É¡£¼ã¼Ô¤ÈÀ¯¼£¤ò·Ò¤°²ñ¼Ò¡Ö¾Ð²¼Â¼½Î¡Ê¤·¤ç¤¦¤«¤½¤ó¤¸¤å¤¯¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¼èºà³èÆ°¤Ï±ÊÅÄÄ®¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çº§³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¡£¤·¤«¤âÍýÁÛ¤ÎÃËÀÁü¤¬¡Ö¡Ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ë°ì½ï¤ËÀ¯¼£¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÏÁ¤Åº¡ÊÍ×°ì¡Ë¤µ¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¿¤«¤Þ¤Ä¤¬¤Ä¤¤¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤ÈÀ¯¼£¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ë¤³¤È¤â³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³¹Æ¬±éÀâ¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¿¤«¤Þ¤Ä¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¿¿·õ¤ËÏÃ¹ç¤¤¡¢»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤éÀÒ¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿Æó¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ±¼çÅª¤ÊÉ×ÉØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Î¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø²â¤¬´Ø¡Ù¤Ã¤Æ¸¡º÷¤ò¤·¤¿¡£²â¤¬´Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ø¤É¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤¯¡£²â¤¬´Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï´±Î½¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²â¤¬´Ø¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤é¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¸µ´±Î½¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¾»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾Á°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÁê¼ê¤âÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ»ö¼Âº§¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ëº§¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢1.5¼¡²ñ¤¬·ë¹½Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£1¼¡²ñ¤È2¼¡²ñ¤Î´Ö¤°¤é¤¤¤Î´Ë¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1.5¼¡²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1.5¼¡²ñ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê·ø¶ì¤·¤¤¤Î¤â¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¹¥¤¤À¤è¡Ù¤ÈËèÆü¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
