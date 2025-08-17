がん闘病の最中に “出会って10日婚” を公表していた梅宮アンナさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。

夫・世継恭規さんへの想いを投稿しています。



【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 夫・世継恭規さんへ 「出逢った時からいつもこうやって気持ちを表してくれていました。私はいつも嬉しかった❤」 想いつづる 【 出会って10日婚 】



梅宮アンナさんは、世継さんのストーリーズの、“My wife is a truly loving person.” （私の妻は本当に愛情深い人です。） “every time I travel We fight every three days.” （ 旅行するたびに思う。3日おきにケンカ） “But I've come to think of these as forms of communication, not as fights” （しかし、私はこれらをケンカではなくコミュニケーションの形として考えるようになりました） “because what she always says is true.” （なぜなら彼女がいつも言っていることは真実だからです）」などと綴られた文面を投稿。







続けて、梅宮アンナさんは「出逢った時からいつもこうやって気持ちを表してくれていました。私はいつも嬉しかった❤」「英語っていいな」と書き添えると、自身ののインスタグラムのハイライトにも「想い出❤」として登録しました。





これらのやりとりから、アンナさんと世継さんの間に、互いへの深いリスペクトと、しっかりとした愛情が育ちつつあることがうかがえます。









【担当：芸能情報ステーション】