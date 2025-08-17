TBS NEWS DIG Powered by JNN

がん闘病の最中に “出会って10日婚” を公表していた梅宮アンナさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。
夫・世継恭規さんへの想いを投稿しています。
 

【写真を見る】【 梅宮アンナ 】　夫・世継恭規さんへ　「出逢った時からいつもこうやって気持ちを表してくれていました。私はいつも嬉しかった❤」　想いつづる　【 出会って10日婚 】


梅宮アンナさんは、世継さんのストーリーズの、“My wife is a truly loving person.” （私の妻は本当に愛情深い人です。）  “every time I travel We fight every three days.” （ 旅行するたびに思う。3日おきにケンカ）  “But I've come to think of these as forms of communication, not as fights” （しかし、私はこれらをケンカではなくコミュニケーションの形として考えるようになりました）  “because what she always says is true.” （なぜなら彼女がいつも言っていることは真実だからです）」などと綴られた文面を投稿。
 



続けて、梅宮アンナさんは「出逢った時からいつもこうやって気持ちを表してくれていました。私はいつも嬉しかった❤」「英語っていいな」と書き添えると、自身ののインスタグラムのハイライトにも「想い出❤」として登録しました。
 


これらのやりとりから、アンナさんと世継さんの間に、互いへの深いリスペクトと、しっかりとした愛情が育ちつつあることがうかがえます。

 



