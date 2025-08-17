岩田絵里奈アナ、上司に“行きたい取材”をLINEで直訴も「既読無視されたんです」

日本テレビの岩田絵里奈アナ（29歳）が、8月17日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。上司に「取材行きたい」とLINEで直訴したが、既読無視されたと語った。



オタクであることを公言している日本テレビの河出奈都美アナが、取材でコミケに行き、コスプレ姿も披露。VTRを見た番組MCの中山秀征が「あれ、どう？ やったこと、岩田はこういう格好は？」と、岩田絵里奈アナにコスプレをしたことがあるかどうか尋ねる。



岩田アナは「私、ないんですけど」と否定した後で、「ちょっと河出羨ましいなと思って。私、それこそ先週、ハリー・ポッターの大好きなイベントがあって、あっ、これ、取材行きたいって、総合演出にLINEしたら既読無視されたんです」と話す。



中山が「すみません、あの、行きたい場所を言う、じゃないんだ」とツッコミを入れると、岩田アナは「不満言う場所じゃない？」と笑った。