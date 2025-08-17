日向坂46・正源司陽子、ラジオ前にオードリーと話して「とってもキュンキュンしました」
アイドルグループ・日向坂46の正源司陽子（18歳）が、8月16日に放送されたラジオ番組「正源司陽子のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。ラジオの前にオードリーと話をして「とってもキュンキュンしました」と語った。
日向坂46・正源司陽子が「オールナイトニッポン0」のパーソナリティを務めることとなり、リスナーから、日向坂46の冠番組でMCを務めているオードリーに、挨拶はしたかどうか尋ねるメールが寄せられた。
正源司は「私は2〜3時間くらい前にスタジオに入らせて頂いたんですけれど、ちょうど打ち合わせをさせて頂いている時に隣の会議室にオードリーの御二方がいらっしゃって。ご挨拶に行かせて頂いて。あのー……とってもキュンキュンしました」と語る。
正源司はオードリーについて「本当にお優しくて、いつでも味方でいてくださるおふたり」と話し、「最初に若林（正恭）さんのお部屋の方に行かせて頂いたんですけれども『おう、正源司！今日だな。ぶちかませ！』って言ってくださって。背中を押してくださって。励みになりました」とコメント。
また、正源司は春日俊彰のオフの姿が「かっこいい」と話しているが、この日も「ぎゅんってやられてしまって。すごくかっこよかったですね。『がんばって』って言ってくださった」と語った。
なお、「オードリーのオールナイトニッポン」では、オードリー若林が「この後、正源司がやるから早めに終わんなきゃと思って。早く正源司聴かせろみたいになってたら申し訳ねえなと思って」と話し、春日から「いや、大丈夫よ。そっち楽しみにしてる人は今頃寝て備えてるだろうから」とツッコミが入るなど、正源司のラジオについて触れている。
