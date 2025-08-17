声優・俳優の津田健次郎（54）が16日放送の日本テレビ「アナザースカイ」で、苦節時代や仕事へのスタンスを語った。

低音の美声で声優としてブレークし、今や朝ドラ出演など俳優としても引っ張りだこの津田。19歳で劇団に所属し、役者としてスタートしたが鳴かず飛ばず。声優業を始めて「31歳ぐらいから、やっとバイトを辞められた」と明かした。

MC・今田耕司に声優としてブレークした際に「複雑な気持ちになるもの？」と問われると、「いや、ほんとに感謝でしたね。それまで何者でもない、誰も自分のことを欲してない、っていうことに対してすごくイライラしてましたし、うっ屈もすごくしてましたしね」と振り返った。

声優・俳優業について、「好きでやってるっていう感じとはまた違う。好きという感情だと持たないというか。やらなきゃいけないこと、というか修行みたいなところもあって。人間として本当に全然ダメだから、少しでもちゃんとするように仕事をしなさい…みたいな」と、独特のスタンスを打ち明けた。

また、「打ち上げとかあるじゃないですか。うまく打ち上がれないんですよ。楽しかったことがほぼないかも…」と言うと、今田から「聞いたことないわ」とツッコまれた。「ほぼすべての現場で、うまくいってもいかなくても、最終的に反省材料みたいなのが残っちゃって…けっこうキツイんですよね」と苦笑いだった。