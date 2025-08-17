「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が16日深夜放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。猛スピードで売れっ子になった同期を挙げた。

今回は売れっ子がひしめく2000年デビューの同期芸人が集合。吉村の他に「ダイアン」津田篤宏、「NON STYLE」石田明、「とろサーモン」久保田かずのぶがトーク。NSC在学中からテレビや賞レースに出ていた同期「キングコング」の話題へと移った。

東京NSCにいた吉村も大阪の「キングコング」の活躍ぶりは耳に届いていたようで「当時は（売れっ子が）1期に1組出たらあとは要らない（という雰囲気）」と回顧。

津田は「キングコング」について「在学中にABCお笑い新人グランプリに出た。授業の時にテレビ持ってきて“今から同期が出ます”って見せられた。『キングコング』輩出したんであとは全然相手してくれない」と苦い思い出を振り返った。吉村も「東京（NSC）もモニターで見て“はい、出ました！解散”ぐらいの感覚」と共感。

津田は「相手してくれなかった。露骨」と当時の事務所からの対応を明かし、多くの芸人がコンビに嫉妬心を持っていたことを明かした。