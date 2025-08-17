時東ぁみ、37歳の美ボディ披露 黒の“下着姿”の『FRIDAY』オフショットに反響「太ももめちゃくちゃ最高」
“メガドル”として知られるタレントの時東ぁみ（37）が17日、自身のインスタグラムを更新し、雑誌『FRIDAY』に掲載されたグラビアのオフショットを公開した。
【写真】黒の“下着姿”で37歳の美ボディを披露した時東ぁみ
時東は「今オフショット載せなかったら、いつ載せるんだっっっ！」とコメントを添え、黒のランジェリー風衣装でポーズを決めた撮影カットを披露。「こういうポーズのときもトレーニングしててよかった〜って思ったよw」と日々の努力を振り返った。
この投稿にフォロワーからは「太ももめちゃくちゃ最高です」「色っぽい」「たまらないですぅ」などのコメントが寄せられている。
