【MLB】ドジャース 6ー0 パドレス（8月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】激走大谷vs爆肩タティス タッチアップの攻防

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレスとの首位攻防戦に先発出場。2打数1安打、2四球2得点の活躍を見せた。チームは投打が噛み合いパドレスに連勝し、単独首位に返り咲いている。

前日の試合では連続試合安打が12でストップしたものの、貴重な同点となる打点を稼ぐなど勝利に貢献した大谷。第1打席は四球で出塁すると、テオスカー・ヘルナンデスの犠牲フライで先制のホームを踏んだ。

2回の第2打席も四球で出塁。4回の第3打席は軽打でセンターへのヒットで出塁した。 6回、2死一塁で第4打席を迎えた大谷は松井裕樹と対戦。しかし一塁へのファウルフライに倒れた。

試合は初回に3点リードしたドジャースが2回には相手の落球で2点を追加。さらに5回にはテオスカー・ヘルナンデスが、2戦連発となる20号ソロホームランを放つなど6点差とした。

先発のスネルは初回こそ制球が定まらず苦しい場面を迎えたが、尻上がりに調子を上げて6回、96球、5安打、3奪三振、2四球、無失点の好投を見せた。その後も中継ぎ陣がスコアボードに0を並べ、完封勝利で単独首位に返り咲いている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）