読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の岩田剛典さん主演ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜よる10時30分〜）。第6話が8月17日に放送予定です。

【写真】記者・近藤大輔役の細田善彦さん



「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める、岩田剛典さん演じる主人公・鳴木金成は、転職したい医師に値段をつけ、病院相手に売りさばく《通称：医師専門転職エージェント》。

そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする蒔田彩珠さん演じる夜長亜季。

2人は、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく――。



本作は、漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』（漫画アクション／双葉社）を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、《痛快×医療サスペンス》ドラマ。

鳴木をライバル視している転職エージェント会社社長・石上道徳役を三浦貴大さん。鳴木を監視する労働基準監督署の職員・北見まもり役を成海璃子さん。鳴木の同期で協力者である依岡健役を北山宏光さん、鳴木のことを気にかける医師・網野景仁役をユースケ・サンタマリアさん、冷徹な病院長・天童真保役を篠原涼子さんが演じています。

脚本は小峯裕之さん・本田隆朗さんが担当。主題歌『フェイクショー』は『幾億光年』が大ヒットし、2024年の「紅白歌合戦」にも初出場した、Omoinotakeさんが手掛けています。



＊以下8月17日放送回のネタバレを含みます。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜前回のあらすじ＞

安藤佳恵（大西礼芳さん）の証言により、3年前、極東大学病院で父・将成（林泰文さん）が起こしたとされていた医療過誤の原因が倉持（坪倉由幸さん）にあったことを突き止めた鳴木。

しかし倉持を罰するためには、安藤の証言だけでなく、証拠が必要だった。しかし、残された資料には将成が執刀したとあり、あの日に起きた真実の記録はどこにもなく──。

そんなある日、鳴木と夜長のもとに、極東大学病院に勤める総合内科医・巻原（久保田悠来さん）がやってくる。巻原は2年前に極東に転院してきたばかりだが、上司の塚田（水橋研二さん）に嫌われて、雑務を押しつけられるようになったという。

研究環境が整った病院への転職を希望する巻原に、鳴木と夜長は3つの病院を紹介、全ての病院から内定をもらうことができた巻原だったが、「塚田教授が、本心を明かしてくれた」として、転職を辞めると言い出す……！

そんな巻原に鳴木は、塚田の本心を見極めさせるべく《3日間》の時間を与え、後日、夜長とともに巻原の結論を問いただすのだった。

そんな中、鳴木は依岡に倉持を徹底的に探ってほしいと依頼。依岡によると、3年前の医療過誤の後、派閥を嫌う倉持が院長の天童に急接近したという。

その頃、院長選挙を控える天童は倉持・塚田らと会食し、塚田から、若手医師の間で次期院長に網野を推す声があることを耳にする。そして会食の終わり際、天童は倉持に対して、ある依頼をする──。

そして鳴木は、《ある人物》に協力を仰ぎ、父を死に追いやった倉持を裁くため、ある作戦に出る！果たして、その人物とは……？



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜第6話あらすじ＞

極東大学病院の院長・天童や網野ら幹部が集まる会議に、倉持を連れて乗り込んだ鳴木。3年前の医療過誤の真相――執刀医は父・将成ではなく倉持だったこと、予定通り〈トパール術〉が実施されたこと、隠ぺいを指示した者がいたこと――を明かし、オペ報告書の天童のサインを指し示して、指示した人物は天童ではないか？と暗に示した。

「その人物の名前を今、明らかにできますか？」と網野に問われた倉持が口を開きかけたとき、天童が「本件は私が預かります」とその場を制するのだった──。

ある日、「Dr.コネクション」に北見まもり（成海璃子さん）とその父・石上倫志（新納慎也さん）がやってくる。石上道徳に転職相談を断られたという倫志を、まもりが鳴木に求職者として紹介するためだった。そんな倫志は国から理不尽に資格を奪い取られた過去があると語り……。

そんな中、倉持がドイツへと旅立つことを知った鳴木。それは、真相が確定しないうちに海外へ逃がし処分をあやふやにする…、という天童の策略だと思われた。

鳴木は倉持に全てを明らかにするよう訴えるも、倉持は、〈あの日の映像記録も音声も全て奪われた〉ことを明かし、「戦える相手じゃない。従うしかないんだよ！」と吐き捨てその場を立ち去るのだった――。

黒幕の存在が確実となる中、鳴木は〈トパール術〉に用いるスティフトを開発している〈スティファ―社〉を探るべく、夜長に重要なミッションを言い渡す。

父を自殺へと追い込んだ医療過誤の真相、そして黒幕の正体がついに今夜、明らかとなる──！

また、今回物語のクライマックスに向けて、ドラマを彩る7話〜10話の出演者が公開された。

第7話のゲストには、産婦人科医・水戸花実役に、村川絵梨。旅行会社社長・日和一路役に、青柳翔。

第8話のゲストには、因島メンタルクリニックの院長で精神科医・因島善治役に板尾創路。同クリニックのオーナー・首藤秤役に、前川泰之。

第9話のゲストには、腫瘍内科医・川辺千鶴役に、雛形あきこ。

第10話のゲストには、医療専門の清掃会社会長・芝浦誠一郎役に、升毅。同社社長・浜崎哲夫役に、永岡佑。

そして、とある記者・近藤大輔役に、細田善彦の出演が発表されている。

彼らは鳴木の追う《父の死の真相》にどのように関わってくるのだろうか――。