75歳の吉永みち子さんは、子どもと同居せず、長年ひとり暮らしを続けています。今の生活に至るまでの葛藤や、これから先の暮らしの準備、子どもとのかかわり方などについて、遠距離介護の取材を重ねてきた太田差惠子さんと語り合いました。（構成：村瀬素子 撮影：本社・武田裕介）

【写真】親は弱い立場に追い込まれていくことが多いと語る太田差惠子さん

物理的な距離が精神的自立への近道

太田 吉永さんは、お子さんたちが巣立ってからずっとひとり暮らしだそうですね。

吉永 ええ。末の息子が成人して家を出て以来だから、23年になるのかな。でも、私が60歳くらいの時に一度、その息子から「家に戻りたい」と言われたことがあるんです。断固、拒否しましたけれど。（笑）

太田 お子さんと暮らせることを嬉しく思う親御さんもいますが、なぜ断ったのでしょう。

吉永 当時20代だった息子は、自宅と仕事場の2つの家賃を払っていて、首が回らなくなったみたい。「実家で暮らせば、家賃と光熱費が1軒分浮く」と考えたんでしょうね。でも、その申し出を受け入れたら、息子の精神的な自立を妨げることになる。それに、私の快適なひとり暮らしを手放したくなかったの。

太田 そうでしたか。互いに年を重ね、価値観も生活スタイルも違う大人の親子が一緒に暮らしても、なかなかうまくいかないケースを私はたくさん見てきました。

もちろん、同居して心地よく暮らしているご家庭もあるので一概には言えませんが、離れて暮らしている親子のほうが円満な関係を築いている場合が多いという印象があります。



「《物理的に距離を置くことが、双方の精神的自立への一番の近道だ》というのが私の実感なの」（吉永さん）

吉永 親というのは、子どもが大人になっても、栄養のある食事を作ってあげたくなるし、帰宅時間が遅いと心配してしまうものでしょ。

離れていれば見えないから考えずに済むけれど、同居していたら子どもの生活に介入してしまうし、子どもは望む反応をしてくれないから、ストレスが溜まるんですよ。だから「物理的に距離を置くことが、双方の精神的自立への一番の近道だ」というのが私の実感なの。

太田 でも、そんな親の心とは裏腹に、子ども側は「一緒に暮らしてあげる」くらいに思っていたりして。互いの《よかれ》という気持ちにズレが生じるのでしょうね。

吉永 私が若い頃は、親から離れたい一心でした。母ひとり子ひとりの家庭に育ち、家を出たいと言おうものなら猛反対にあって。結局、83歳で母が亡くなるまで共依存のような関係で苦しかったから、同じ轍（てつ）は踏むまいと決めた。

ところが息子を産んだ時、私にしか守れない存在だという思いが湧き上がり、母と同じようになるのではと恐怖心を感じて。そこから、「子どもとどう離れるか」を自分のテーマにしたの。

太田 精神的な距離が近い親子の関係がこじれやすいのは事実。それとは別に、親が年を取って気力体力ともにままならなくなっていき、子は心身ともに現役となると、親子の力関係が逆転するのは自然の流れとも言えます。たとえ親側の家での同居でも、親は弱い立場に追い込まれていくことが多いのです。

吉永 だからこそ、子が成人したら、双方のためにも大人同士の関係に移行するのが大事だと思う。私には、別れた夫（騎手の故・吉永正人さん）の連れ子3人と実の息子がいますけど、どの子も20歳で家を出すと決めていました。

太田 さすがですね！

吉永 そうは言っても、一番上の娘が独立した時は、22時に電話して留守だと心配で。10分おきにかけ続け、精神的に疲労困憊。見えない娘の姿を見ようとしてはいけない。何があっても私が覚悟すればいい、と悟るのに数ヵ月かかりました。（笑）

太田 離れて暮らしていても、親子の縁が切れるわけではないですからね。お子さんたちとは、どのくらいの頻度で連絡を取り合っているのでしょう。

吉永 私から連絡することはまずないけれど、子どもたちからは時々LINEが来るかな。私が出演するテレビのレギュラー番組をチェックしていて、「今朝、出演していなかったね。具合悪いの？」とか聞いてくるから、「元気だよ、いま旅行中。死んだら連絡行くから心配するな」って言ってるんだけどね（笑）。そんな感じの気楽な関係です。

＜後編につづく＞