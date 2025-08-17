◇MLB ドジャース 6-0 パドレス(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが同率首位に並ぶパドレスとの2戦目に完封勝利。単独首位に再浮上しました。

前日の試合に僅差で勝利し、同率首位に並んでいたドジャース。初回、大乱調を見せるパドレス先発ディラン・シース投手から3者連続四球を選ぶなど1アウト満塁の好機を迎えます。この場面でテオスカー・ヘルナンデス選手の犠牲フライから1点を先制すると、なおも2アウト満塁からコンフォート選手に2点タイムリーが飛び出し、初回から3点を奪いました。

2回も2つの四球を選んだドジャース打線は、ランナー1、2塁からフリーマン選手が打席へ。フライに打ち取られた打球かと思われましたが、相手のエラーも絡み、さらに2点を加えました。

5回にはテオスカー・ヘルナンデス選手が、2番手モーガン投手の2球目とらえ、ソロHRで6点目を追加。

投げては、ドジャース先発のブレーク・スネル投手が、6回まで96球を投げ、被安打5、与四球2、無失点と好投を披露。今季3勝目の権利を持って降板します。

7回以降は、エドガルド・エンリケス投手、アンソニー・バンダ投手、ジャック・ドレーヤー投手が無失点リレー。完封勝利でドジャースが2連勝をあげ、単独首位に再浮上しました。

なお「1番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平選手は、初回から2つの四球を選ぶと、第3打席でヒットを記録。3打席目まで全出塁とし「2打数1安打2四球」という成績でした。