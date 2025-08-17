ジュラシック・ワールドファン必見♡BOTY恐竜Tシャツ全5種登場

株式会社スペースエイジは、ロバート秋山氏プロデュースの体モノマネTシャツ「BOTY」シリーズより、ジュラシック・ワールド最新作『復活の大地』公開に合わせ、人気恐竜デザインTシャツ全5種の受注を8月6日(水)より開始しました。裾をめくると恐竜の顔が現れる遊び心あるデザインで、キッズサイズもあり、親子で映画の興奮をそのまま楽しめます♡

大胆デザイン！ジュラシック・ワールドTシャツ

BOTYシリーズのジュラシック・ワールドTシャツは、表面は映画ロゴをあしらったシンプルなデザインながら、裾をめくると人気恐竜たちの顔が出現。

大人用・キッズ用の全5種で、各サイズとも着るだけで恐竜になりきれる楽しさ満点です。

価格は1枚4,400円(税込)で、親子コーデにもぴったり♡

イベントやSNSで注目♡ユーモア溢れるTシャツ

このTシャツは、見た目のインパクトだけでなく、イベントやSNS映えもバッチリ。BOTYならではのユーモアで、映画ファンはもちろん、周囲の注目を集めたい方にもおすすめ。

受注期間は8月6日(水)15:00～8月18日(月)23:59まで。公式ショップで購入可能で、数量限定のためお早めにチェックしてみてください♪

ジュラシック・ワールドTシャツで親子コーデを楽しもう♡

スペースエイジの「BOTYジュラシック・ワールドTシャツ」は、裾をめくると恐竜に変身できるユニークなデザインが魅力。大人用・キッズ用ともに1枚4,400円(税込)で、親子で映画の世界観を体感できます。

イベントやSNSでも注目される遊び心満載の限定アイテムを、受注期間8月6日(水)～8月18日(月)までの公式ショップでぜひ手に入れて、ジュラシック気分を満喫しましょう♡