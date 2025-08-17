»³ÅÄË®»Ò¡¡·ÝÇ½À¸³è45¼þÇ¯¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¡Ö40ºÐ¤ÇÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¡ØË®¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½ºß65ºÐ¡£º£Ç¯¤Ï·ÝÇ½À¸³è45Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ´î·à¿Í¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¼«Ê¬¤Ï±é·Ý¤Î¿Í¡ª¤È¸À¤¤ÀÚ¤ëË®»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢ÉñÂæ·Î¸Å¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¿´¶¤òÄ°¤¤¤¿¡Ê¹½À®¡§µÈÅÄÌÀÈþ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¤¥«T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó
* * * * * * *
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï
ËèÆü¡¢½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î½ë¤µ¡¢¥¹¥¤¥«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¤¥«¤Ã¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¸¶»º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½ë¤±¤ì¤Ð½ë¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡£»ä¡¢¥¹¥¤¥«¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥«¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤ÎÇë¸¶ÇÀ¾ì¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¤¥«¸¦µæ¼¼¡×¤Î¼¼Ä¹¤â°ú¤¼õ¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¾¾ËÜ»Ô¤Ç°é¤Æ¤¿¡Ö925¡Ê¥¯¥Ë¥³¡Ë¥¹¥¤¥«¡×¤âÇä¤ê½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼ï¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏªÃÏºÏÇÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥¹¤ä¥¿¥Ì¥¤Î½±·â¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆüÀ®Ä¹¤¹¤ë¥¹¥¤¥«¤¬º£Æü¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤â¤¦º£¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£·Î¸Å¤ÎÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡£(¾Ð)
º£²ó¤ÎÉñÂæ¡Ø¥¸¥ã¥Ë¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ25Ç¯Á°¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î»°±Û·à¾ì¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆñÇÈÍø¹¬¤µ¤ó¤È¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤¿¤éÆñÇÈ¤µ¤ó¤«¤éº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö8·î¤É¤¦¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£²Æ¤Ï¥¹¥¤¥«¤Î»þ´ü¤È¤«¤Ö¤ë¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í(¾Ð)¡£¤â¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆñÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢´ØÀ¾·Ï¤Ç»é¤Ã¤³¤¤¤ó¤À¤±¤É(¾Ð)¡¢Ìò¼Ô¤Î¿´¤¬¤ï¤«¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í¤Ç¡¢Èà¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¤³¤Î20Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡Ö¤³¤Î½÷Í¥¡¢¹¥¤¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÇÐÍ¥¡¢¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊµÓËÜ²È¤Ë¿·ºî¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë±é½Ð²È¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¡¢´°Á´¤ËÆñÇÈ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ËèÆü¡¢ÊÑ²½¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥¸¥ã¥Ë¥¹¡Ù
¼Â¤Ï»ä¡¢µÓËÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¤°¤Ã¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¡¢¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿½÷¤Î»Ò5¿Í¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬²ò»¶¤·¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦½÷À¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î30Ç¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ñ¤Ã¤È¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ì¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÃ¯¤Ë¤Ç¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥éºî¤ê¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÆñÇÈ¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀÅª¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤¯¤ë¤«¡Á¡Á¡Á¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¼ê¸ý¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤â¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤½¤ì¤ò¸òÄÌÀ°Íý¤¹¤ë¤Û¤¦¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤À¤«¤éËèÆü¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÆñÇÈ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£(¾Ð)
¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤
»ä¤Ï20ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç±é¤¸¤Æ¡¢¥®¥ã¥é¤ÏÃ¯¤È¤âÊ¬¤±¤Ê¤¤(¾Ð)¡ª
¤½¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÀÞ¡¢±Ç²è¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Á´Á³¶õµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â¾¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÆÉ¤à¤ó¤À¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÊ¸»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±é¤¸Êý¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤Æ¡¢ºî¤ê¤³¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢20¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë40ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢²¿¤«µÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉñÂæ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÁ¬¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢²¿Æü¤â·Î¸Å¤·¤Æ°ì±ß¤âÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²á¤´¤·¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Èµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢20¼þÇ¯¤Î»ä¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆü¤Ë¤Á¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬ÆñÇÈÍø¹¬¤µ¤ó¤È½Ð°©¤Ã¤¿»°±Û·à¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¤ªÇã¤¤Êª¤È¤¤¤¨¤Ð»°±Û¤Î¡¢»°±Û·à¾ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í(¾Ð)¡£¤½¤Î¸åÃÏÊý¸ø±é¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç°ì¿Í¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Î¤ê¤³¡¦¤¯¤Ë¤³¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ
Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÆ±µéÀ¸¤È¡Ö¤Î¤ê¤³¡¦¤¯¤Ë¤³¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢Ãæ¹â¤Î¹ÖÆ²¤ÎÉñÂæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Ã¼¤Ã¤³¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¡¢»ä¡¢±é·Ý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£
»ä¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤±é·Ý¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤È±é·Ý¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÏÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Î½Ð¿È¤À¤«¤é¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤Æ¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÎ©ÇÉ¤Ê»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ë¥²¥¹¥ÈÏÈ¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥ë¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢±é·Ý¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹±´»°Ì£Àþ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï·Ý»ö¤Ã¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ÏÃ·Ý¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë³Ú´ï¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Ë¤¤¤¤ÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢½¬¤¦½¬¤¦¡×¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê¡Ë
Ä¹±´¤«¤é·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î
ºÇ½é¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï90ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤Ã¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤Ç¡¢½êºî¤äÃåÊª¤ÎÃåÊý¡¢°§»¢¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Ç¤â¡¢ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤ª·Î¸Å¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¡ÖÁá¤¯Áá¤¯¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡ÖºÇ¶á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤«¤¿¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¤¤Á¤ó¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤ª·Î¸Å¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÏ²°¾¡Ç·Ìï¡Ê¤¤Í¤ä ¤«¤Ä¤Î¤Ö¤ä¡ËÀèÀ¸¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÄ¹±´¤ò½¬¤¤¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹±´µÏ¾¡²ñ¤ÎÌ¾¼è¤È¤·¤Æ¡ÖµÏ²°¾¡Ç·Ë®¡×¡Ê¤¤Í¤ä ¤«¤Ä¤Î¤Ö¤¯¤Ë¡Ë¤ÎÌ¾¤ò½±Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤â¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡£Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î(¾Ð)¡£Ä¹±´¤Ï±ü¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Õ¾¢¤Ë¤Ï¡ÖËèÆü8»þ´ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£20Ç¯Â³¤±¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È20Ç¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡£¼«Âð¤Ç¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤«¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ÑÀª¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤«µ¤Ê¬¤¬°¤¤¤³¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±´¤¦¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÀÀ»¤ÊÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¥Ð¥«ÅÂ¤Î½ÐÓò»Ò¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë°ìÀá¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬ÇòÅÉ¤ê¤Î¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÀÇËÌç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£(¾Ð)
Ä¹±´¤ò»Ï¤á¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ÇÌ´ÅÛ¤È¤¤¤¦·Ý¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌò¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï±´¤â»°Ì£Àþ¤â¤Ø¤¿¤¯¤½¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä»Ï¤á¤ì¤Ð²¿¤«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä