『オレたちひょうきん族』『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』など数々のバラエティー番組で活躍した山田邦子さん。テレビで見ない日はないというほど、一時代を築いた山田邦子さんは現在65歳。今年は芸能生活45年という節目の年だという。昨年、日本喜劇人協会の会長に就任。自分は演芸の人！と言い切る邦子さんだが、この夏は、22年ぶりに舞台の座長を務めるという。酷暑の中、舞台稽古の合間を縫って、今の心境を聞いた（構成：吉田明美）

＜前編よりつづく＞

今回の舞台『ジャニス』で偶然のできごとがありました。共演者の一人、海老澤英紀さんの友人の一人が私の小学校の同級生だったんです。一緒に学級委員をやっていた男の子！ 今回の舞台も見に来てくれる予定です。

私はずっと忙しくて、いろいろな同窓会などにも行けず、同級生との付き合いは途切れてしまっていました。みんなもそれぞれ忙しかったと思います。でもね、ここにきて、みんな仕事をリタイアしたり、子育てが終わったりと、時間に余裕ができてきた。自分時間が増えたんですね。それで付き合いが復活しています。居酒屋で飲んだりしていると、タイムスリップしてあの頃の呼び名になったりしますね。

中学生からずっとコンビを組んでいた「のりこ・くにこ」ののりこちゃんも、来ると思います。「のりこ・くにこ」は人気コンビで中高では学園祭のたびに舞台に上がっていたんですが、私が通っていた女子校は芸能活動が禁止だったので、短大に入ってからのりこちゃんと一緒に「早稲田寄席演芸研究会」に参加して、そこで落語や講談、奇術などをやる先輩方と出会いました。

私は「のりこ・くにこ」でこのままプロになれればいいなあと思っていました。というよりもお笑いをやめたくなかった。

ピン芸人としてデビューすることに

でも、ある日、のりこちゃんは「幼稚園の先生になる！」といって舞台をおりてしまった。ショックでしたよ。スカウトされたときにのりこちゃんと一緒にやるつもりだったと言ったら「え？ だって趣味でしょ？」とあっさり(笑)。がっかりしちゃって、こんなに近くで同じ夢を持っていると思っていたのに違ったのか、と落ち込みました。

でもよく考えてみると、一人だったからこそ、使い勝手がいいと思ってもらえて45年もやってこられたと思います。のりこちゃんのおかげかな？

早稲田の演芸の人たちとも、時々会っています。フジテレビにいた牧原アナウンサーも一緒です。みんな一線を退いて、もうおじいちゃんだけど、ちょっとやってみたらまだ全然いけちゃうんですよ。面白いの！ まだギリギリ面白いんだから(笑)、来年あたりなんかやろうよ、と持ちかけています。来年がまたちょっと楽しみになってきました。「のりこ・くにこ」の復活もあるかもしれません。今でもぱっと2人で立つと、昔の立ち位置になるんです。不思議ですよね。

今回の舞台『ジャニス』が終わったら、とりあえず浅草演芸ホールで牧原さんと漫才で舞台に出ることも決まっています。マッキーがすごい乗り気になっていて、毎日のように「こんなネタどう？」って言ってくるのがちょっとめんどくさいけど。(笑)

そんなこんなの仲間たちが、舞台を見に来ると言ってくれているのはうれしいですね。

それぞれが人生の主役

今、とっても楽しいです。充実しています。40歳の頃は忙しくしていましたが、46歳で乳がんになりました。幸い、早期発見だったし、一息ついたことで友だちの存在の大きさにも気が付いた。神様からのプレゼントは友だちだったと思っています。

でもね、友だちを持つって覚悟がいりますよね。自分だけのために24時間使えるところが、友だちのためにも時間を使わなければならない。友だちのために時間を割くなんてそれまでの私にはなかったけれど、会える時に会う、話せる時に話す、ということにシフトしたら、うっとうしいぐらい友だちが増えました(笑)。それまで私だけが主役だったけれど、みんなそれぞれが主役だということがわかった。本気で付き合えるのは本当に幸せです。

私は憂いがある“夫に先立たれた妻”に憧れていますが(笑)、40歳で結婚した9歳上の夫はとっても元気。揚げ物とかけっこう好きで、すぐに買ってきちゃう。「山田邦子のダンナは揚げ物ばかり買っている。家で作ってもらえないんだ」と思われたくないからやめてくれ、と言ってもだめ。だから放っておきます(笑)。結婚するときに骨を触らせていただいて、骨格がすごくしっかりしているのを確認しました。これはかなり頑丈なんじゃないかと思っていたら、その通りでしたね。

若い時に出会っていたら、お互いに悪いところがあっても直して高め合っていこうという気持ちがあったかもしれませんが、ある程度大人になってからの結婚だったので、お互いを尊重することが大事だと学んでいたのだと思います。好きに仕事をさせてくれるのは、本当にありがたいですね。

いくつになっても夢をあきらめない

あと少し、本番までがんばります。とにかく観ると元気が出る舞台です。みなさんに元気になって帰っていただきたい。

私と同年代の方には、いい年になってもまだまだ夢をあきらめていないところに共感してもらえると思います。そして若い方には、自分の親にも若い時があったということに思いを馳せてほしいです。

あたりまえですが、親としてしか見ていないから、親が恋をしたりとか、立ってアイスクリームを食べていたりとか、チューインガムを噛んでいたりということがあまりわかっていないんですよね。だけど、自分と同じようにかわいいものを買ったり、映画を観に行ったりしていたことを分かってほしいです。舞台には若い人も出てきますので、誰もがどこかにはまると思います。

「人生に忠実であれ」。アツい舞台をお届けしますが、エアコンを効かせて銀座でお待ちしていますので、どうぞ何度でもいらしてください。