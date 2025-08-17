貯蓄額2000万円「主食は食パン、夏は水風呂、図書館で読書」66歳男性の物価高の節約生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、佐賀県在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻（64歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：佐賀県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：750万円
現在の資産：預貯金2000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金456カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：10万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
「節約すれば生活はできる」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「食料を買うのに十分である。節約すれば生活はできるから」と語っています。
ひと月の支出は「約18万円」。ほぼ年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「主食は米ではなく食パン」年金で足りない支出については「退職金から引き出し」で賄っているという投稿者。
現在は仕事をしていないそうで、年金以外の収入はないとのこと。
そのため年金生活においては「主食は米ではなく、食パンとしている。夏は水風呂でガス代を節約。図書館で無料で本を借りて読書」と支出を抑える工夫をしているとあります。
「子どもとの時間を大切にすればよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「子どもとの時間を大切にし、もっと一緒に過ごして楽しめばよかった」と後悔を口にします。
今の生活については「物価の上昇に対して、年金の支給額が追いついていない。少子高齢化により、社会保障のサービスが縮小するのでは」と不安を感じている様子です。
一方で「時間があるので、草むしりを自分でして、庭をきれいに手入れする」と老後生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)