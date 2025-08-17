“ケアベア”が超かわいい！ カラフルでキュートな「マスコット」や「保冷バッグ」がラインナップ
アメリカ生まれのキャラクター“ケアベア”をモチーフにしたプライズが、8月から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。
【写真】日常にもケアベア！ バスケットや保冷バッグなど
■なくなり次第終了
今回システムサービスより展開されるのは、カラフルでキュートなケアベアたちをデザインしたプライズ全3種類。
ラインナップには、好きなところに付けて楽しめる「チャーム付きフェイスマスコットキーチェーン」や、日常使いにぴったりな「ショッピングバスケット」がそろう。
また、9月3週からは便利でかわいい「巾着保冷バッグ」が登場。いずれも「モーリーファンタジー」や「アドアーズ」などに導入予定で、なくなり次第終了となる。
