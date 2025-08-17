「Care Bears TM チャーム付きフェイスマスコットキーチェーン」　登場時期：8月2週より順次

写真拡大

　アメリカ生まれのキャラクター“ケアベア”をモチーフにしたプライズが、8月から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。

【写真】日常にもケアベア！　バスケットや保冷バッグなど

■なくなり次第終了

　今回システムサービスより展開されるのは、カラフルでキュートなケアベアたちをデザインしたプライズ全3種類。

　ラインナップには、好きなところに付けて楽しめる「チャーム付きフェイスマスコットキーチェーン」や、日常使いにぴったりな「ショッピングバスケット」がそろう。

　また、9月3週からは便利でかわいい「巾着保冷バッグ」が登場。いずれも「モーリーファンタジー」や「アドアーズ」などに導入予定で、なくなり次第終了となる。