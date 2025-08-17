最上もが、“印象ガラリ”なイメチェンヘア披露「新鮮」「イケメン過ぎて」
アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もが（36）が16日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なニューヘアを公開した。
【写真】「新鮮」“印象ガラリ”なイメチェンヘアを披露した最上もが
「イメチェンしましたあ」と報告し、自撮りショットをアップ。これまでの金髪から一変、透明感のあるダークカラーの新ヘアを披露した。「多分月末には色落ちして金髪に戻ってます！笑」と伝えている。
最上は投稿で「最近は友だちや家族を大切にしているように自分のことも大切に扱おうキャンペーン中。笑」とつづっており、「美味しいもの食べて〜自然と触れ合って〜自分磨きして〜褒めまくる〜笑」と充実した日々を過ごしている様子。
「一旦、比べがちなSNSもストーリーはみるのやめてフィードはたまたまトップにきた投稿か謎の生き物のやつしかみてない。笑（昨日更新したFCのVoice聴いた？）」と伝えるも、「あ、コメントはばっちり全部読んでるよいつもありがとう！」とファンへメッセージを送った。
この投稿には「めっちゃかわいい」「素敵」「イメチェン新鮮ですね」「イケメン過ぎて惚れ直しますよう」「暗髪大好きです」「だんだん金髪になっていくの楽しみにしてますね」など、さまざまな声が寄せられている。
最上は東京都出身。2011年12月にアイドルグループ・でんぱ組.incに加入し、2017年8月に脱退。ファッション誌やTBS系ドラマに出演するなど、モデルや女優として幅広く活躍している。2021年5月に女児を出産している。
【写真】「新鮮」“印象ガラリ”なイメチェンヘアを披露した最上もが
「イメチェンしましたあ」と報告し、自撮りショットをアップ。これまでの金髪から一変、透明感のあるダークカラーの新ヘアを披露した。「多分月末には色落ちして金髪に戻ってます！笑」と伝えている。
最上は投稿で「最近は友だちや家族を大切にしているように自分のことも大切に扱おうキャンペーン中。笑」とつづっており、「美味しいもの食べて〜自然と触れ合って〜自分磨きして〜褒めまくる〜笑」と充実した日々を過ごしている様子。
この投稿には「めっちゃかわいい」「素敵」「イメチェン新鮮ですね」「イケメン過ぎて惚れ直しますよう」「暗髪大好きです」「だんだん金髪になっていくの楽しみにしてますね」など、さまざまな声が寄せられている。
最上は東京都出身。2011年12月にアイドルグループ・でんぱ組.incに加入し、2017年8月に脱退。ファッション誌やTBS系ドラマに出演するなど、モデルや女優として幅広く活躍している。2021年5月に女児を出産している。