元TOKIOの松岡昌宏（48）が16日深夜、テレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。MCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）からのLINEについて話した。

近況について語る中、大吉が「メキシコに初めて、プロレスを1人で見に行くことにした」と明かすと、松岡は「今の話で思い出しのが…」と切り出した。

「自分たち、大変だったじゃないですか。すごい大変な時に、石川の七尾にいた。どうしよう、いよいよやべーなってなってる時に、先生（大吉）からLINEが来た。“松岡さん、メキシコに行きましょう。もう日本から出ましょう”って」と誘いを受けたという。

松岡は「ありがとうございます。ただ、仕事はあるんです」と返信し断ったが、大吉の気遣いに「うれしかったな」としみじみ。

「“日本出ましょう。もう見てられない”って。あれは大爆笑した」と思い出して笑い泣きした。

大吉は「ツアコンさんが、僕のためだけに作ってくれた、メキシコでプロレス見まくるツアーなんです。見積りが来た時、引くほど高かった。でも、松岡さんの分だったら出してもいいかなと思った。松岡さんと行けるなら今かなと思った」と説明した。