◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（17日、東京ドーム）

前日の試合では阪神に完封負けした巨人。この日も今季3試合で、1点も奪えていない才木浩人投手との対戦となります。さらにホームランキングを目指しひた走る佐藤輝明選手は才木投手が投げた直近3試合でホームランを放っていて、この日も一発が見られるのか注目されます。

巨人は岡本和真選手が前日に1軍復帰。ここから打線がどう復調していくかに期待がかかります。

地上波の解説は赤星憲広さんと松田宣浩さん。赤星さんは「ジャイアンツは是が非でも勝たないといけないですが、才木はここ最近、球数を抑えて、長いイニングを投げれるようになっている。終盤に勝負を持って行くのが理想です。あとは岡本も戻ってきて、打線のイメージが変わってきているので期待ですね」と見どころを語りました。

松田さんも「阪神とはゲーム差開いているが、岡本選手が帰ってきて、どこまで縮められるかも大事。僅差の試合になると思います。ですが、ファンの方もそうだと思いますが、岡本選手と佐藤選手のホームランには期待したいと思います」としました。

ＢＳ日テレとジータスの解説を務めるのは荒木大輔さん。巨人の先発、赤星投手には才木投手のテンポをうまく“逆利用”してほしいと語りました。

「才木投手はリズムよく投げると思うので、赤星投手はそのいいリズムのままにマウンドに上がれると思う、逆の意味でね。それを自分のものにしていいピッチングするというのも一つの手かなと思います」

プレーボールは午後1時です。