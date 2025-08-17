MLBでプレーする3選手が100打点に到達しました。

日本時間16日の時点で、本塁打王争いを見せている2選手が100打点に到達。1人目はマリナーズのカル・ローリー選手です。この日は1点ビハインドで迎えた3回に第2打席を迎えると、勝ち越しの2ランHRを放ち46本塁打・100打点に到達。ア・リーグの本塁打ランキングで、2位につけるヤンキースのジャッジ選手に9本差をつけ、トップに君臨しています。

さらに同日、フィリーズのシュワーバー選手が101打点に到達。同点で迎えた7回に2アウト1、2塁の好機で打席に向かうと、勝ち越し3ランを放ちました。これで43本塁打にも到達し、大谷選手と並んでナ・リーグの本塁打数の1位タイにつけています。

この2選手に続いて、同17日にメッツのピート・アロンソ選手が100打点に到達。ここまで99打点をマークしていた4番・アロンソ選手は、7回に迎えた2アウト2塁の場面で打席に向かうと、初球の内角低めのシンカーをとらえ、レフトへのタイムリーとしました。アロンソ選手の本塁打数はナ・リーグ5位の28本塁打にとどまっていますが、4番としてチームの好機をしっかりと生かし打点を量産。得点圏打率.333、OPS.874と好成績を残しています。