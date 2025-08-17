當真あみ×齋藤潤『ストロベリームーン 余命半年の恋』、かけがえのない思い出が凝縮された場面写真9点解禁
當真あみが主演する映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』より、主人公・桜井萌（當真）と佐藤日向（齊藤潤）のピュアな恋愛模様など、物語のさまざまな側面を切り取った場面写真9点が解禁。併せて、原作者の芥川なおと、脚本を務めた岡田惠和からの絶賛コメントも到着した。
【写真】ピュアな純愛、切ない友情、温かな親子愛も――『ストロベリームーン』場面写真ギャラリー
本作は、余命半年と宣告された桜井萌（當真あみ）が、高校1年生の春、一生分の恋をする物語。TikTokで話題を呼んだ芥川なおのベストセラー純愛小説を、『余命10 年』や『いま、会いにゆきます』などの脚本を手掛けてきた岡田惠和と、「美しい彼」シリーズで若手実力派監督として注目を集める酒井麻衣のタッグで実写化した。
この度、場面写真9点が解禁。萌（當真）と日向（齊藤）が湖を背景に手を取り合う様子や、相合傘でキュートに見つめ合う姿などを収めている。そんな2人のピュアな恋愛模様に加え、たった1人の親友として真剣に萌に接する高遠麗（池端杏慈）、日向の陽気な友人として、2人の恋を後押しするフーヤン（黒崎煌代）とカワケン（吉澤要人）、そして娘の人生を誰よりも温かく支え続ける父・康介（ユースケ・サンタマリア）と母・美代子（田中麗奈）が笑顔を見せる姿なども。
残り半年の余命となった中でも明るく懸命に生き抜く萌と、そんな彼女の人生を愛情深く支える登場人物たちの“他の何にも変えられない思い出の数々”が凝縮された場面写真となっている。
写真にはさらに、13年後の世界でも、幼なじみとして変わらない仲の良さを感じさせる日向（杉野遥亮）と麗（中条あやみ）の姿も。切なくも瑞々しい恋描写、友情、優しさにあふれた家族愛など、純粋なラブストーリーと感動の人間ドラマに期待が高まる。
原作の芥川なおは「鑑賞後余韻で立てなかったほど、心を揺さぶられました。良い本というのは何回でも読みたくなると言われますが、良い映画も同じように何度でも観たくなるんだなと。この作品もまさにその1本だと確信しています。脚本の岡田さんと監督の酒井さんと俳優のみなさんが創り上げる三角形がこんなふうにも大きな正三角形を形成すると、これだけ素晴らしい映画になるんだと知り、本当に感謝しかありません」と絶賛。
脚本を務めた岡田惠和は「小説で描かれているのは、圧倒的なピュアネス。そこは僕も真剣に向き合わないといけないと感じました。読者の方々に喜んでもらうために、この良さをどう生かすべきか」と振り返り、「この作品は恋愛を超えた人間ドラマでもあるので、そこは映画でも原作でも同じだと僕も思っています。つらくて悲しい涙ではなく、気持ちのいい涙が流れるはずなので、ヒロインたちと同世代の子どもたちから親の世代まで楽しんでいただきたいです」と語っている。
映画『ストロベリームーン』は、10月17日より全国公開。
【写真】ピュアな純愛、切ない友情、温かな親子愛も――『ストロベリームーン』場面写真ギャラリー
本作は、余命半年と宣告された桜井萌（當真あみ）が、高校1年生の春、一生分の恋をする物語。TikTokで話題を呼んだ芥川なおのベストセラー純愛小説を、『余命10 年』や『いま、会いにゆきます』などの脚本を手掛けてきた岡田惠和と、「美しい彼」シリーズで若手実力派監督として注目を集める酒井麻衣のタッグで実写化した。
残り半年の余命となった中でも明るく懸命に生き抜く萌と、そんな彼女の人生を愛情深く支える登場人物たちの“他の何にも変えられない思い出の数々”が凝縮された場面写真となっている。
写真にはさらに、13年後の世界でも、幼なじみとして変わらない仲の良さを感じさせる日向（杉野遥亮）と麗（中条あやみ）の姿も。切なくも瑞々しい恋描写、友情、優しさにあふれた家族愛など、純粋なラブストーリーと感動の人間ドラマに期待が高まる。
原作の芥川なおは「鑑賞後余韻で立てなかったほど、心を揺さぶられました。良い本というのは何回でも読みたくなると言われますが、良い映画も同じように何度でも観たくなるんだなと。この作品もまさにその1本だと確信しています。脚本の岡田さんと監督の酒井さんと俳優のみなさんが創り上げる三角形がこんなふうにも大きな正三角形を形成すると、これだけ素晴らしい映画になるんだと知り、本当に感謝しかありません」と絶賛。
脚本を務めた岡田惠和は「小説で描かれているのは、圧倒的なピュアネス。そこは僕も真剣に向き合わないといけないと感じました。読者の方々に喜んでもらうために、この良さをどう生かすべきか」と振り返り、「この作品は恋愛を超えた人間ドラマでもあるので、そこは映画でも原作でも同じだと僕も思っています。つらくて悲しい涙ではなく、気持ちのいい涙が流れるはずなので、ヒロインたちと同世代の子どもたちから親の世代まで楽しんでいただきたいです」と語っている。
映画『ストロベリームーン』は、10月17日より全国公開。