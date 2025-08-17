工藤静香、オーラ漂う“サングラス姿”を披露「絵になる」「カッコ良すぎる」
歌手の工藤静香が16日にインスタグラムを更新。サングラス姿のオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】工藤静香、サングラス越しの無邪気な横顔も公開（ほか3枚）
コンサートツアー中の工藤が「愛媛県に入りました！」と投稿したのは複数のオフショット。松山市内を走る路面電車の駅で佇むサングラス姿の彼女のソロショットを皮切りに、楽しげに駅で写真を撮る様子、さらに路面電車に乗車した姿や街をかっ歩する様を記録した動画も公開している。投稿の中で工藤は「路面列車に乗ってみましたが、色々分からず。チケットのことを教えてくださった方ありがとうございました」とつづっている。
オフの時間をサングラス姿で楽しむ彼女にファンからは「静香さん今日もお美しい」「絵になる！」「サングラスしー様、カッコ良すぎる」などの声が相次いでいる。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」「くちびるから媚薬」など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
