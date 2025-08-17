みちょぱ、雰囲気ガラリの美貌 透明感あふれる大人の表情に「美女すぎ」「神可愛い」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が16日にインスタグラムを更新。雰囲気ガラリの大人っぽい表情を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】みちょぱ、大人っぽさが際立つアンニュイな表情も（ほか3枚）
みちょぱが公開したのは複数のソロショット。写真には、ノースリーブのタイトなワンピースで佇む様子やフリルのあしらわれたブラウス姿が収められている。
大人っぽさが増したスタイリッシュな装いに、ファンからは「美女すぎだろ」「神可愛い」「綺麗すぎるて…」などの称賛が集まっている。
■池田美優（いけだ みゆ）
1998年10月30日静岡県生まれ。雑誌『Popteen』の専属モデルで10代が選ぶカリスマモデルに選出される。『TOKYO GIRLS COLLECTION』や『Girls Award』など多数のファッションショーに出演。ファッションモデルとしての活動と並行し、多数のバラエティ番組にも出演。プライベートでは、2022年にファッションモデルでタレントの大倉士門と結婚した。
引用：「池田美優」インスタグラム（@michopa1030）
