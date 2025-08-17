【U18日清食品トップリーグ2025】福岡大学附属大濠「厚い選手層で4年連続の舞台に挑む」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に行われ、男子はインターハイ初優勝の鳥取城北高校（鳥取県）、福岡大学附属大濠高校（福岡県）、福岡第一高校（福岡県）など全国屈指の8チームが出場する。

◆バランスの取れたオフェンスと堅守で優勝を狙う

4年連続4回目の出場となる福岡大学附属大濠。片峯聡太ヘッドコーチは「4年連続の出場に心から感謝します。優勝を目指し、1試合1試合を全力で戦い、学びの多い大会にしたい」と意気込みを語る。強化のポイントとして「週末の全国上位チームとの対戦を通して、アジャスト力を高めていく」とし、チームの特徴を「選手層の厚さ、ディフェンス強度の維持、内外バランスの取れたオフェンス」と説明。注目選手には「得点力のある白谷柱誠ジャック」と「3ポイントシュートで得点力を押し上げる中村文哉」を挙げた。意識する相手には「八王子学園八王子。インターハイのリベンジ」と回答した。

キャプテンの勝又絆は「今年もこの素晴らしい大会に出場できてうれしいです。チームで戦うバスケを貫きたい」と語り、「泥臭さに加え、進化した自分を見せる」と意欲を示す。楽しみにしていることは「強豪と試合ができること」。目標は「優勝」とし、意識する相手には「東山高校。まだお互いフルメンバーで戦っていないから」と挙げた。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年度：優勝（6勝1敗）



2023年度：4位（4勝3敗）



2022年度：2位（6勝1敗）