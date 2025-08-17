ÅÄÃæ¾Âç¤Ïº£µ¨Ãæ¤ËÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ç¤¤ë¡ªÍî¹çÇîËþ»á¡Ö¤³¤ì¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö200¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê
8·î13Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ï5²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤¬8·î17Æü¡¢¸µDeNA´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢TBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆü¼ç¼´¤ÎºÙÀî¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Åêµå¥·¡¼¥ó
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°Æü16Æü¤Î¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤Ç¤Î2°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÉüµ¢¤ò¾Ò²ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï8·î13Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÃæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë´Ý²Â¹À¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤Î±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó¤ËÆóÎÝ¼ê¡¦ÌçÏÆ¤Î¼ººö¤â½Å¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¹ßÈÄ¡£¼«ÀÕÅÀ¤Ï0¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó3¼ºÅÀ¤Ç¡¢4·î3Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤ÏºÆ¤Ó»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡200¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢ÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¯¤¬¡¢7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Î6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢1·³¾º³Ê¸å¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¹¥Åê¡£Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤°¤é¤¤¤ÏÅê¤²¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£°ÂÄê´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¡ÊÀèÈ¯¡Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ì¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤ì¤Ð200¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÃæÈª»á¤â»¿Æ±¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°²óÅÐÈÄ¤Ï¡ËMAX148¥¥í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊü¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Þ¡¼·¯¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
