¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀ¾ÌîÍ¦»Î¤¬±¦Á°ÏÓ¶þ¶Ú·²¤Î¶ÚÂ»½ý¤«¤éÉü³è¤·2¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¡Á°¡¹²ó¤ÈÁ°²ó¤Ï1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡¡º£µ¨½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï17Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀ¾ÌîÍ¦»ÎÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌîÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·À®ÀÓ¤Ï0¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.43¡£¤¤¤Þ¤À¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°²ó¹ÅçÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¸å¤Î6·î14Æü¤Ë¡¢±¦Á°ÏÓ¶þ¶Ú·²¤Î¶ÚÂ»½ý¤¬È½ÌÀ¤·ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¡¢°ÊÍèÌó£²¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÊ£¿ô¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¡¹²óÅÐÈÄ¤Î5·î31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï5²ó¤È1/3¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î6·î11Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤â5²ó¤È2/3¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¤È¡¢¾¡Íø¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò·ÑÂ³¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£