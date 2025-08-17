甲子園辞退の広陵　SNS誹謗中傷＆爆破予告に「法的措置を含めて対処」「決して容認されるものではありません」と強く非難

8月10日に甲子園で記者会見を開いた広陵・堀正和校長(C)産経新聞社

第107回全国高校野球選手権（甲子園）を大会途中で辞退した広陵（広島）は8月16日、学校の公式サイトに「本校及び本校の生徒に関するご指摘について」と題する声明を掲載。SNS上で拡散している誹謗中傷や加害行為の予告・煽動等に対して「法的措置を含めて対処いたします」との方針を明確にした。

声明は、ネット上で「事実と異なる内容、憶測に基づく投稿、生徒及び職員の写真等を報道等から盗用した投稿、関係しない生徒への誹謗中傷」が確認されていると指摘。さらに、野球部寮への爆破予告や、在校生が登下校中に嫌がらせを受ける事態にも触れ、「このような行為は、生徒の人権と学校の教育環境に深刻な影響を与えるものであり、決して容認されるものではありません」と強く非難した。

その上で、対応方針については「根拠または正当な理由を欠く名誉毀損」や「学校、職員及び生徒に対する加害行為の予告・煽動等」を対象に、必要に応じて法的措置を含めて対処する姿勢を示した。学校は、生徒・職員の名誉と安全の保護を最優先に掲げ、悪質な投稿や行為には厳正に向き合う考えだ。