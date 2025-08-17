「スリープ」

"韓国の清純派"とも称され、デビュー当初からその透明感ある雰囲気で多くの人を魅了してきたチョン・ユミ。2024年にチュ・ジフンとW主演を務めた大人のロマンス「愛は一本橋で」(2024年)では、約10年ぶりのラブコメ復帰を果たし、愛らしくも深みのある大人の女性像を好演。40代を迎えた今も変わらぬ自然体の美しさが話題となった。

そんな彼女のキャリアを振り返ると、特定のジャンルにとどまることなく常に深い演技力で観客を圧倒してきた"映画女優"としての顔が浮かび上がる。特にその名を世界に知らしめたのは、社会派映画への出演だ。

「トガニ 幼き瞳の告発」(2011年)では聴覚障害を持つ子どもたちへの性的虐待事件を告発する女性、「新感染 ファイナル・エクスプレス」(2016年)ではパンデミックが発生した列車に乗り合わせた妊婦役を熱演。両作に続き、3度目の共演となったコン・ユと夫婦役を演じた「82年生まれ、キム・ジヨン」(2019年)では、平凡な女性が社会の不平等に直面する姿を繊細に演じ、多くの女性の共感と支持を集めた。

チョン・ユミとイ・ソンギュンが夫婦を演じた、予測不能なスリラー「スリープ」 (C) 2023 SOLAIRE PARTNERS LLC & LOTTE ENTERTAINMENT & LEWIS PICTURES ALL Rights Reserved.

原作小説同様にヒットを記録した「82年生まれ、キム・ジヨン」の次にユミが選んだのは、彼女にとってかなりの異色作といえるサスペンススリラー「スリープ」(2023年)である。

第92回アカデミー賞で作品賞を含む4冠に輝いた「パラサイト 半地下の家族」(2019年)のポン・ジュノ監督の助監督を務めた新鋭ユ・ジェソン監督が初メガホンをとり、「ここ10年で観た中で最もユニークかつ恐ろしい映画」とポン・ジュノも太鼓判を押した本作は、第76回カンヌ国際映画祭・批評家週間にも選出された。

チョン・ユミが演じるのは、出産を控える妻スジン。夫のヒョンス役を演じるのは、「パラサイト 半地下の家族」で成功の"象徴"というべきIT企業社長を演じていた、今は亡き名優イ・ソンギュンだ。幸せな新婚生活を送っていた2人だったが、ヒョンスが眠りにつくと、まるで別人のように不気味な言動を繰り返すようになる。頬を掻きむしり、生魚を丸飲みし、さらには窓から身を乗り出し...。日を追うごとにエスカレートする夫の異常行動と、得体の知れない"それ"に夫婦関係の信頼が揺らいでいく。

「スリープ」 (C) 2023 SOLAIRE PARTNERS LLC & LOTTE ENTERTAINMENT & LEWIS PICTURES ALL Rights Reserved.

愛する夫への信頼と、彼の行動に対する不信感の間で揺れ動くスジン。精神的に追い詰められていく姿を圧倒的なリアリティで表現する。夫の奇行に叫び声を上げ、"それ"を感じて戦慄する様子は、見る者を一気に作品の世界へ引きずり込む。言葉では説明しにくい"日常の違和感"を、生々しく繊細に見せる高い演技力にも脱帽だ。

ユ・ジェソン監督は現場でチョン・ユミの顔をローアングルで撮ることが多かったそうで、その絶妙な角度が不安や恐怖で歪んでいく様を的確に捉えている。ユミ本人も後に「自分でも驚くような顔がたくさんあった」と明かしており、その鬼気迫る表情は必見だ。

「スリープ」 (C) 2023 SOLAIRE PARTNERS LLC & LOTTE ENTERTAINMENT & LEWIS PICTURES ALL Rights Reserved.

今までの作品のイメージと大きく異なる、狂気と恐怖に満ちた演技を披露している「スリープ」。幅広い役柄を演じ分ける映画女優としての"真価"が、改めて証明された作品といえそうだ。

文＝川倉由起子

