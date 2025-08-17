お笑いタレント宮川大輔（52）が17日までに更新された千原ジュニアのYouTubeチャンネルに出演。フジテレビ系不定期特番「人志松本のすべらない話」に言及する一幕があった。

宮川は、ジュニアらがゲストを招いてトークする企画「スナックJ」に出演。宮川が収録現場に登場すると、ジュニアは「あんなに（宮川と一緒に）飲んでたのに、7〜8年？ 一切飲まへんかったよ」と話した。

宮川も「『すべらない』（『人志松本のすべらない話』）が終わってから、お会いもしてないですから」と応じると、ジュニアは「なあ。たまたまこないだひょんな仕事で会うたんよ。ほんで”今度飲もうか？“言うて」と今回の出演に至った経緯を説明。宮川も「ほんま久しぶり」と話すと、ジュニアが「『すべらない』終わってどのくらい？」と質問した。宮川が「3年ぐらいですかね。だからこないだの（ジュニアとの）仕事もちょっと緊張してたんですよ」などと答えた。

ダウンタウン松本人志の冠番組である「人志松本のすべらない話」は22年1月に放送された回の後、新たな回は放送されていない。ただ正式に終了などは発表されていないとみられるだけに、コメント欄には「すべらない話終わったんですか」「終わったって話を聞くのは地味にショックだな」「すべらない話は終わったんだ 地味にショック」「すべらないは終わってない！！断じて終わってない！」「すべらない話って終わったの？」「すべらないが終わったのはショックだな」「すべらないって終わってるの…って悲しすぎて話聞けない」などとさまざまな反響の声が書き込まれていた。