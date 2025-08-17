エアアジアは、福岡〜台北/桃園〜コタキナバル線を8月15日に開設した。

1日1往復を運航する。機材はエアバスA320neoを使用する。所要時間は福岡発が6時間50分、コタキナバル発が6時間35分。

エアアジアとして初となる以遠権路線で、日本に初就航する。これによりグループでは、エアアジアX、タイ・エアアジアX、タイ・エアアジア、フィリピン・エアアジアをあわせた5社が乗り入れることになる。マレーシア・サバ州の接続性強化やコタキナバルの地域ハブとしての地位確立に向けた取り組みの一環として乗り入れを決めた。

福岡空港では就航記念式典を開いたほか、初便を放水で歓迎した。初便は台北/桃園発福岡行きは満席、福岡発台北/桃園行きは80％を超える座席利用率だった。

■ダイヤ

AK1511 福岡（17：00）〜台北/桃園（18：30／19：15）〜コタキナバル（22：50）／月・火・水・木・土・日

AK1511 福岡（17：00）〜台北/桃園（18：35／19：20）〜コタキナバル（22：50）／金

AK1510 コタキナバル（07：40）〜台北/桃園（10：55／11：55）〜福岡（15：15）