Toi Toi Toiが、新たな公式YouTubeチャンネル『トイちゃん』を開設した。

（関連：【映像あり】Toi Toi Toiによる新YouTubeチャンネル『トイちゃん』の最新動画）

同チャンネルでは、朝倉未来のプロデュースのもと、メンバー自身が企画／発案するさまざまなオリジナルコンテンツを配信。メンバーたちの素顔や、新たな一面を見ることができる。

7月に公開された動画では、朝倉に呼び出されたメンバーたちが、朝倉の所属するジム JAPAN TOP TEAMで本格的なトレーニングに挑戦。ヘトヘトになっても終わらない過酷なメニューの数々が待ち受けており、メンバーたちが思わず「きつい…」「もう無理！」「泣きそう…」と弱音を漏らす場面もあった。

また、8月14日に公開された動画では、メンバーたちがハシゴ酒をしながら本音で語り合い、ラストにはベロベロのメンバーたちによるダンスパフォーマンスも。お酒が進むにつれて見えてくるメンバー同士の絆やそれぞれの素顔が見どころとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）