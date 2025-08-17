「最高のママ」柳原可奈子、脳性まひの長女＆次女とのほっこり沖縄旅行の様子に「優しいお母さん」の声！
タレントの柳原可奈子さんは8月14日、自身のInstagramを更新。2人の娘との沖縄旅行の様子を披露しました。
【写真】柳原可奈子、2人の娘との沖縄旅行
柳原さんは「長女は水を触るのが大好きで 児発でも、てあらいの時間を楽しみにしているんだ〜だから生き物怖がるかな？ と思ったけど、積極的に手を伸ばしていて驚いたよ！！ 次女はクラゲやペンギンの水槽にうっとり 帰宅してからも『すいぞくかん楽しかった〜』と大喜びでした」と続け、2人の娘が水族館を楽しんでいたことを報告。最後に「沖縄旅行の写真これにておしまい たくさんみてくれてありがとう」と締めくくりました。
この投稿にコメントでは「楽しい夏になりましたね」「優しいお母さん」「楽しそうな雰囲気が伝わって、見てるこっちも楽しめました」「素敵な夏休みですね」「沖縄へ行きたくなりました〜」「楽しさいっぱい伝わりました」「最高のママですね」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】柳原可奈子、2人の娘との沖縄旅行
「最高のママですね」12日から4回にわたって沖縄での家族旅行の様子を投稿している柳原さん。今回は「沖縄旅行 その4」とつづり、沖縄の人気観光スポット「DMMかりゆし水族館」で撮影した9枚の写真を載せています。
柳原さんは「長女は水を触るのが大好きで 児発でも、てあらいの時間を楽しみにしているんだ〜だから生き物怖がるかな？ と思ったけど、積極的に手を伸ばしていて驚いたよ！！ 次女はクラゲやペンギンの水槽にうっとり 帰宅してからも『すいぞくかん楽しかった〜』と大喜びでした」と続け、2人の娘が水族館を楽しんでいたことを報告。最後に「沖縄旅行の写真これにておしまい たくさんみてくれてありがとう」と締めくくりました。
「沖縄旅行 その3」沖縄料理を堪能！同日の別投稿では「沖縄旅行 その3」として、ソーメンチャンプルーなどの沖縄料理を堪能したり、ホテルでカクテルや食事を楽しむ様子を披露しています。夫が撮影した、2人の娘と柳原さんの楽しそうな笑顔が印象的だった、家族での「沖縄旅行」シリーズ。気になる人はぜひ別投稿もチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)