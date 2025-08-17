元横綱 若乃花・花田虎上、大きな自宅プールを娘と満喫「プールがまさに横綱級」「羨ましい」
元横綱 若乃花・花田虎上（54）の妻・倉実さんが16日、自身のインスタグラムを更新。大きな自宅プールを満喫する家族ショットを公開した。
【写真】「プールがまさに横綱級」大きな自宅プールを娘と満喫する花田虎上
倉実さんは「おうちプール」とつづり、3枚の写真をアップ。「Wakaは友達とお出かけしていたので Mokaとパパと3人」で自宅プールで遊ぶ様子を披露した。
「ランチはプール上がりのカップ麺」と、次女の桃果さん（もか・11）がカップラーメンを食べる姿を優しい眼差しで見つめる花田の姿も収められている。
この投稿には「穏やかに夏休みを満喫してて羨ましいです 素敵な表情」「ご自宅のプールがまさに横綱級ですね」「羨まし過ぎます」「おうちプールにカップ麺最高の組み合わせ」などの声が寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん（わか・15）、桃果さんが誕生している。
【写真】「プールがまさに横綱級」大きな自宅プールを娘と満喫する花田虎上
倉実さんは「おうちプール」とつづり、3枚の写真をアップ。「Wakaは友達とお出かけしていたので Mokaとパパと3人」で自宅プールで遊ぶ様子を披露した。
「ランチはプール上がりのカップ麺」と、次女の桃果さん（もか・11）がカップラーメンを食べる姿を優しい眼差しで見つめる花田の姿も収められている。
この投稿には「穏やかに夏休みを満喫してて羨ましいです 素敵な表情」「ご自宅のプールがまさに横綱級ですね」「羨まし過ぎます」「おうちプールにカップ麺最高の組み合わせ」などの声が寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん（わか・15）、桃果さんが誕生している。