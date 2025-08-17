吉岡里帆、美ウエストのぞくデニムコーデ「抜群スタイル」「引き締まって」の声
【モデルプレス＝2025/08/17】女優の吉岡里帆が16日、自身のInstagramを更新。雑誌「ar」（主婦と生活社）撮影時の衣装姿を公開した。
【写真】吉岡里帆、美ウエスト際立つ衣装姿
吉岡は「ar」の表紙撮影を報告。デニムジャケットとジーンズを組み合わせたスタイリッシュなコーディネートや、ピンクシャツのセットアップでのハンサムなスタイリングを収めた撮影カットを披露し、美しいウエストやデコルテをのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「抜群スタイル」「どのコーデも素敵」「かっこいい」「引き締まってる」「デコルテも綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆吉岡里帆、美ウエスト際立つデニムコーデ
