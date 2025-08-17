47歳インド出身ラッキー、韓国人婚約者の妊娠・結婚を発表　96年に渡韓し事業家としての顔も【全文】

インド出身タレント・ラッキー（本名アビシェーク・グプタ）が結婚を発表した。

ラッキーは8月15日、自身のインスタグラムで「1996年、これからどんな旅路が待っているのかも知らずに乗った韓国行きの飛行機が、私の人生を大きく変えました。来る9月28日、夫婦として新たな旅路をともに歩み始めます」と報告した。

ラッキーは9月28日にソウル市内の式場で、韓国人の一般女性と挙式を上げるという。結婚準備の過程で妊娠も発覚している。

続いて「伽倻の首露王と阿踰陀国の許黄玉王妃が互いの文化を受け入れ、新たな歴史を紡いだように、私たち夫婦もインドと韓国の物語をともに綴り、互いを尊重して理解しながら生きていきます」と綴った。

ラッキーは1996年に韓国へと訪れ、旅行ガイドとして働いたあと、貿易会社やインド料理店などを経営して事業家として地位を築いた。その後、JTBCのトークバラエティ『アブノーマル会談』でタレント活動を開始し、様々な番組に出演している。

（写真＝ラッキーInstagram）

（記事提供＝OSEN）